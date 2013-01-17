Филарет просит не рассматривать вопрос автокефалии без УПЦ КП

Глава УПЦ КП Филарет обратился к Константинопольскому Патриарху и к Предстоятелям Поместных Православных Церквей с просьбой не рассматривать на будущем Всеправославном Соборе вопросы автокефалии, автономии и диптихов без Церквей, претендующих на это признание.

Текст письма Главы Киевского Патриархата опубликовал официальный сайт УПЦ КП.

«Мы твердо убеждены, что решение вопроса об автокефалии, о способе ее провозглашения и признания, невозможно без участия и учета позиции Церквей, которые сейчас претендуют на признание собственной автокефалии (Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Охридской Архиепископии (Македонской Православной Церкви), Черногорской Православной Церкви и Православной Церкви в Америке), противоречит соборным традициям Православной Церкви, самому Священному Писанию, которое призывает выслушать стороны, прежде чем выносить суждения. Именно поэтому любое решение относительно автокефалии, вынесенное в тот или иной способ без участия указанных Церквей, не решит проблемы и останется бесплодным», - говорится в документе.

Предоставления автокефалии, вопрос экуменизма, по мнению Патриарха Филарета, является очень болезненным. Поэтому к подготовке работы «Великого Собора следует привлечь представителей Церквей, бытие которых по сути планируется рассматривать на Соборе».

«Если Всеправославный Собор не будет рассматривать вопрос автокефалии и вопрос отношения к экуменической деятельности, то его проведение становится неоправданным», - отметил он.

Соборные постановления, считает Глава УПЦ КП, должны опираться не на человеческие рассуждения большинства или меньшинства, исторический авторитет кафедр и их Предстоятелей, а на Божественное Откровение, Предание Церкви и Священное Писание, быть свидетельством правды - даже когда против такой правды выступает некая часть или большинство.

«Надеюсь, что изложенные в этом письме мнения Священного Синода нашей Поместной Церкви будут полезными в решении затронутых вопросов», - подчеркнул Патриарх УПЦ КП Филарет.