Вышел десятый номер журнала «Фома в Украине»

В конце 2012 года на экраны вышел один из самых ожидаемых фильмов года — «Хоббит: Нежданное путешествие». Кинокартины Питера Джексона по произведениям Д.Р.Р.Толкина неизменно вызывают огромный интерес, как у зрителя взрослого, так и у ребенка: красота придуманного мира, эпический размах сказки, невероятные судьбы героев — все это захватывает нас. Однако не так часто в многочисленных отзывах и рецензиях говорится о том, что сам автор «Хоббита» и «Властелина колец» в этих выдуманных историях осмыслял отнюдь не детские вопросы и не выдуманные проблемы.

О том, что может быть общего у православного журнала, говорящего с читателем о спасении души и сказки, населенной вымышленными существами, живущими в несуществующих землях и странах, читайте в материалах темы номера «Хоббит».

Январский номер журнала знакомит своих читателей с четырехкратным чемпионом мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе, уроженцем г. Рубежное Луганской области, Федором Емельяненко. Как сочетаются в спорте смирение и чемпионский титул? Какое место занимает злость — на ринге и в жизни? Что общего между боевыми искусствами и историями соловецких мучеников? Об этом и о многом другом известный спортсмен рассказал в своем интервью изданию.

В наше время на свете осталось не так уж много людей, которые бы совсем ничего не знали о Рождестве Христовом. Но зачастую эти знания носят очень разрозненный характер даже у верующих. А нецерковные люди и вовсе имеют довольно смутное представление о том, что же происходило в Иудее две тысячи лет назад, в чем был смысл происходящего и почему весь христианский мир столь торжественно отмечает Рождество Христово как великий праздник. Чтобы все эти вопросы стали понятнее журнал «ФОМА в Украине» предлагает своим читателям историю Рождества, где представлены все связанные с ним Евангельские события, а также некоторые обстоятельства жизни народа Израиля в тот исторический период.

В разделе «Вера» читайте интервью с автором православного бестселлера «Несвятые святые», наместником московского Сретенского мужского монастыря, архимандритом Тихоном (Шевкуновым) и статью известного киевского миссионера протоиерея Андрея Ткачева «От Рождества до Крещения».

Январский выпуск журнала «ФОМА в Украине» рассказывает о непростом пути к счастью гитариста-виртуоза Алексея Белова, участника легендарной рок-группы «Парк Горького» и духовного чада протоиерея Николая Гурьянова.

О том, что делает Русская Православная Церковь в Совете Европы, читайте в материале Аллы Митрофановой «Совет от Бога».

Спрашивайте декабрьский номер православного журнала для сомневающихся «ФОМА в Украине» в церковных лавках и газетных киосках вашего города!