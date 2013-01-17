УПЦ опровергает факт награждения Кашпировского

На днях в СМИ появилась информация со ссылкой на официальный сайт Анатолия Кашпировского, что к Рождеству он был награжден грамотой Блаженнейшего Митрополита Владимира.

В подтверждение сайт опубликовал изображение грамоты.

Однако в наградном отделе Украинской Православной Церкви опровергли факт награждения А. Кашпировского грамотой Блаженнейшего Митрополита Владимира, пояснив, что подобного образца грамоты в УПЦ не выдают уже несколько лет.

Гамота, якобы полученная А. Кашпировским А такой образец используется в настоящее время

Таким образом, на лицо факт фальсификации, цель которой – пока неясна, сообщает сайт "Православие в Украине".

"Грамота - старая, печать - старая, подпись - старая, лишь дата и фамилия новая. Вопрос: кому и зачем это понадобилось?!", - прокомментировал ситуацию в Фейсбуке пресс-секретарь Митрополита Владимира протоиерей Георгий Коваленко.