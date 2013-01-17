Сегодня Собор 70-ти апостолов

Собор святых семидесяти апостолов был установлен Православной Церковью для того, чтобы показать равночестие каждого из семидесяти и тем самым предотвратить разногласия в почитании их. Они были избраны Господом Иисусом Христом, чтобы благовествовать Евангелие всей вселенной.

Большинство имён апостолов от семидесяти отсутствуют в Новом Завете и известны из Священного Предания. Исключение составляют имена первых семи дьяконов, избранных двенадцатью апостолами (Деян.6:1-6), и имена апостолов от семидесяти, указанные в апостольских посланиях. Однако нигде они прямо не называются апостолами.

Евангелист Лука сообщает также о том, что Господь «избрал и других 70 учеников и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда сам хотел идти».

Как пишет Евсевий, епископ Кесарии Палестинской: «Имена апостолов Спасителя известны из Евангелий каждому; списка же семидесяти учеников никакого нигде нет. …Поразмыслив, ты увидишь, что у Христа было больше семидесяти учеников».

Имена семидесяти апостолов в Новом Завете не названы. Список семидесяти апостолов, приводимый в православном месяцеслове, был составлен в V—VI веках. К семидесяти апостолам предание относит евангелистов Марка и Луку, а также к лику «семидесяти апостолов» были причислены многие, обращенные позже (в основном, ученики апостола Павла) за их великие миссионерские труды.

Многие из лиц, включённых в список апостолов от семидесяти не входят в число 70 учеников, которых непосредственно избрал Иисус, так как их имена впервые упоминаются в более поздних книгах Нового Завета (например, об обращении Варнавы сообщает книга Деяний (Деян.4:36-37), Аполлос пришёл из Александрии во время путешествий апостола Павла (Деян.18:24-25), Онисима обратил в христианство апостол Павел (Флм.1:10) и др.). Отождествление их с 70 учениками, избранными Христом означает, что церковь видела в их служении продолжение той миссии, на которую Иисус направил 12 и 70 апостолов.

Несовпадениями перечислений имен 70 апостолов в древних списках обусловлены и некоторые различия в православных богослужебных книгах — Апостоле и Минее. На основании Священного Писания, предания святых отцов и трудов древних церковных авторов определился сонм благовестников, которых Церковь чествует 17 (4) янвавя как Собор 70 апостолов.

Четьи-Минеи указывают следующие имена: Иаков Праведный, брат Господень; Марк евангелист; Лука евангелист; Клеопа, брат Иосифа Обручника; Симеон, сын Клеопы; Варнава; Иосиф, или Иосия, прозываемый Варсавой или Иустом; Фаддей; Анания; Стефан архидиакон; Филипп; Прохор; Никанор; Тимон; Пармен; Тимофей; Тит; Филимон; Онисим; Епафрас; Архипп; Сила; Силуан; Крискент, или Криск; Крисп; Епенет; Андроник; Стахий; Амплий; Урван; Наркисс; Апеллий, или Апелл; Аристовул; Иродион, или Родион; Агав; Руф; Асинкрит; Флегонт; Ерма; Патров; Ермий; Лин; Гаий; Филолог; Лукий; Иасон; Сосипатр; Олимпан, или Олимп; Тертий; Ераст; Куарт, или Кварт; Евод; Онисифор; Климент, или Клим; Сосфен; Аполлос; Тихик; Епафродит; Карп; Кодрат; Марк, он же Иоанн; Зина; Аристарх; Пуд; Трофим; Марк, племянник Варнавы; Артема; Акила; Фортунат; Ахаик. Св. Димитрий Ростовский внес в список еще 2 имени: Дионисий Ареопагит и Симеон, по прозванию Нигер.

По сошествии Святого Духа апостолы проповедовали в разных странах, и некоторые сопутствовали апостолам из 12-ти, как святые евангелисты Марк и Лука, сподвижник святого апостола Павла Тимофей, ученик святого евангелиста Иоанна Богослова святой Прохор, и другие. Многие из них были узниками за Христа, многие приняли венец мученической смерти.

Соборная память семидесяти апостолов совершается в Православной церкви 4 января (по юлианскому календарю). Каждый из семидесяти апостолов имеет также и отдельные дни памяти. В древних месяцесловах это празднование встречается редко.

Правмир