Власти Салоник посвятят 2013 год празднованию памяти Кирилла и Мефодия

Власти Салоник приняли решение посвятить 2013 год святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, Просветителям славянских народов, сообщает Седмица.ru со ссылкой на греческое агентство «Ромфея».

Празднование памяти Первоучителей славян в их родном городе приурочено к 1150-летию их главного миссионерского подвига — составления первой славянской азбуки в 863 г.

В Салониках планируется провести большой международный научный симпозиум, который пройдет, скорее всего, во втором квартале 2013 г.

Муниципалитет Салоник также планирует организовать выставку, которая расскажет о миссионерском служении братьев и эпохе, в которую оно проходило. Выставка, как ожидается, продлится до 2014 г. Вероятно, с ее экспонатами смогут ознакомиться не только жители Греции, но и тех стран, которые посетили с миссией Учители Словенские: Сербии, Болгарии, Чехии, Словакии, Украины и России.