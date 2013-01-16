Новый номер журнала "Фамилия" посвящен «возрасту гармонии»

Вышел новый — 11-й — номер православного журнала для семьи «ФАМИЛИЯ». Тема номера: «Возраст гармонии».

Опасно заигрываться с собственным возрастом: можно заблудиться или потеряться навсегда. Взрослея, а взрослеет человек всю жизнь, переходя со ступени на ступень, мы чаще всего четко осознаем свое положение, но не всегда объективно его оцениваем.

Кто сказал, что стоять внизу лучше, чем находиться наверху? Снизу у нас больше сил, хорошо просматривается перспектива подъема. Но лишь очутившись наверху, мы видим во всей полноте полную картину мира. Любые попытки вернуться в молодость, которые так популярны нынче, ограничивают кругозор и мировоззрение, словно спуск с верхних ступенек на нижние. Не живя своим истинным возрастом, его задачами, проблемами и возможностями, человек рискует стать ненастоящим — тем, кому нельзя доверять.

Нести ответственность за свой возраст — задача тем более важная, если рядом дети. Казалось бы, что плохого в «нестареющих» родителях? Это вам не рассудительный зануда, весь сотканный из ограничений и запретов, его не стыдно показать сверстникам. На деле молодящийся родитель не воспринимает ребенка адекватно, мешая ему взрослеть.

Взрослеть — пожизненная задача. И дело не в том, чтобы прекратить носить, ставшие нелепо выглядеть, молодежные кроссовки и раздражаться от веяний нового времени. Настоящий взрослый, а не взрослый по паспорту, чувствует ответственность вместо вины, владеет собою, не стремиться нравиться всем, встречает любые вызовы судьбы мужественно и достойно, прощает, а не судит, но главное — готов отдавать больше, чем получать.

Подружиться со своим возрастом не так уж сложно, если каждую пору жизни проживать достойно, не стесняясь собственного отражения и отдавая себе отчет, что все возрасты жизни отражают друг друга: старость, к примеру, — зеркало детства. Осознав это, можно войти в прекрасный возраст — возраст душевной гармонии...