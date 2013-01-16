В Дивеево отметили 180-летие преставления преп. Серафима Саровского

Торжества по случаю 180-летия преставления преподобного Серафима Саровского прошли 15 января в Дивеево, Нижегородской области, сообщает сайт Московского Патриархата.

Божественную литургию в Преображенском соборе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, куда накануне крестным ходом была перенесена рака со святыми мощами преподобного Серафима, возглавил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

На богослужении вместе с многочисленными паломниками и прихожанами молились настоятельницы и сестры женских монастырей Нижегородской митрополии, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и другие почетные гости.

По окончании Литургии был совершен молебен преподобному Серафиму Саровскому.

Митрополит Георгий поздравил всех собравшихся с днем памяти преподобного Серафима и напомнил, что в этом году исполняется 110 лет со дня прославления святого.

Правмир