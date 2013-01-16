Сегодня день памяти святого пророка Малахии
12:12, 16 января 2013Православие
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Жил за 400 лет до Рождества Христова
Церковь отмечает память святого пророка Малахии
Святой пророк Малахия жил за 400 лет до Рождества Христова, во времена возвращения иудеев из плена Вавилонского. Малахия был последним из ветхозаветных пророков, поэтому святые отцы называют его «печатью пророков».
Являясь образцом душевной доброты и благочестия, он приводил в удивление народ и был назван Малахией, то есть ангелом, или вестником. В канон Священных книг входит его пророческая книга, в которой он обличал иудеев, предсказывая пришествие Иисуса Христа и Его Предтечи и последний Суд.
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