Патриарху Илии II вручен орден УПЦ преп. Антония и Феодосия

12 января по приглашению Святейшего и Блаженнейшего Патриарха Грузинского Илии II и по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира Тбилиси посетили представители Украинской Православной Церкви во главе с Секретарем Предстоятеля УПЦ архиепископом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром. В состав делегации также вошли архиепископ Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, глава службы протокола Киевской Митрополии протоиерей Валерий Кравец, директор Паломнического Центра при ОВЦС УПЦ Владимир Телиженко.

Вечером 12 января иерархи были приняты Святейшим и Блаженнейшим Илией II, Католикосом-Патриархом всея Грузии в Его резиденции.

На встрече также присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Грузии Владимир Цыбенко, Советник Посольства Украины в Грузии Анатолий Гамалий, члены Священного Синода Грузинской Патриархии.

На встрече пел хор Грузинской Патриархии. Встреча транслировалась в прямом эфире грузинских телеканалов.

В начале встречи архиепископ Александр передал Святейшему и Блаженнейшему Патриарху Илии II слова приветствия от Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. В свою очередь Патриарх Илия II в своем слове отметил глубокие духовные и культурные связи, объединяющие грузинский и украинский народы, единую православную основу общества наших народов и дружеские отношения между народами и Церквами, которые, по словам Его Святейшества, является «демонстрация для всех народов и Церквей».

После обмена приветствиями Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Грузии Владимир Цыбенко объявил Указ Президента Украины Виктора Януковича относительно присуждение орденом За заслуги» I степени Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и торжественно вручил Его Святейшеству награду.

В свою очередь Высокопреосвященнейший архиепископ Александр передал Его Святейшеству поздравительное обращение Блаженнейшего Митрополита Владимира и зачитал Грамоту Его Блаженства по присуждению Святейшему и Блаженнейшему Илии II, Католикосу-Патриарху всея Грузии ордена Украинской Православной Церкви святых преподобных Антония и Феодосия I степени, передав награду Украинской Православной Церкви.

В дальнейшем ходе встречи, которая проходила в теплой и дружеской обстановке состоялся телефонный разговор между Святейшим Патриархом Ильей II и Блаженнейшим Митрополитом Владимиром. В частности Его Святейшество поблагодарил Предстоятеля Украинской Православной Церкви за высокое представительство на Его торжества в лице архиепископа Александра, и награду, заверив Его Блаженство в теплой дружбе и неперестанных молитвах пред Престолом Божиим.

По окончании встречи архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Грузии В. Цыбенко ответили на вопросы журналистов грузинского телеканала.

Вечером того же дня архиепископ Александр посетил официальный прием в Грузинском парламенте, который был дан от имени Председателя Парламента в честь святейшему Патриарха Константинопольского Варфоломея I и Святейшего и Блаженнейшего Патриарха Илии II.

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