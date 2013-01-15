25 октября 2012 года на заседании Богословской комиссии УПЦ были рассмотрены вопросы идентификации личности и введения биометрических паспортов.

15 января 2013 года источник в УПЦ передал проекту «УНИАН-Религии» материалы, рассмотренные Богословской комиссией УПЦ, которые мы публикуем без изменений.

В настоящее время документ передан в комиссию Межсоборного присутствия РПЦ, которая готовит его на рассмотрение Архиерейского Собора РПЦ. Собор начнет работу 2 февраля 2013 года, где и будет сформулирована позиция Церкви по данному вопросу.

Духовные аспекты введения биометрических документов

Необходимо трезвомысленное осознание того, что все процессы социальной, экономической и политической, а не только церковной жизни имеют определенный духовный смысл, о котором Господь сказал: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30). Следовательно, всякий процесс общественной жизни, который не совершается в Духе Христовом, следует осознавать как совершающийся в духе антихристовом, что представляет величайшую угрозу для спасения.

Вопрос введения биометрических документов сложен и многогранен, потому для полного и всестороннего рассмотрения данного вопроса, рассмотрим явления, неразрывно связанные с введением биометрических документов.

Обработка персональных данных и регистрация граждан.

Власти и Церковь, хотя и существуют рядом, а отношение к ним, по повелению Господню, должно соответствовать определению Божию: «Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22, 21.).

Власть кесаря, «властей земных», и установлена и ограничена Богом. И как всякое даяние Божие, так и власть кесаря совершенна: с одной стороны, она достаточна для исполнения всех кесаревых полномочий, с другой стороны, она не избыточная, не позволяющая посягать на Божие. И потому преступить Богом определенные пределы, границы сам кесарь не может. Если человек, нарушая вышеуказанную заповедь, воспротивится отдавать кесарю кесарево, тогда кесарь применит власть к нарушителю и непременно силой отберет кесарево: у него для этого достаточно власти.

Но когда кесарь посягает на Божие, тогда ему власти кесаревой уже недостаточно, так как Бог дал ему власть достаточную но не избыточную. Здесь кесарю необходимо согласие человека, чтобы тот сам согласился отдать Божие кесарю, ибо это может сделать только сам человек. Слово «отдавайте» указывает, что человек волен отдать как Божие Богу, так и Божие кесарю.

Вековая история Церкви знает многочисленные подвиги мучеников, которых кесарь своей властью принуждал отдать Божие кесарю. Иных соблазняли деньгами и почестями, иных шантажировали и предавали на тяжкие мучения. Мучители требовали поклониться идолу или бросить ладан в кадильницу идольскую. Искушая, прибавляли: «ты идолу поклонись здесь, между нами, а в сердце оставайся верным своему Христу». Кесарь, имея и силу и власть силой наклонить перед идолом мученика или против его воли насыпать его рукой ладан в бесовскую кадильницу, не делает этого. Ведь без воли человека не будет отречения от Христа, и Божие достояние - безсмертная душа- не станет добычей врага рода человеческого. Без свободного волеизъявления, к которому через мучение принуждали мучеников, душу не похитить.

Поэтому, когда на законодательном или исполнительном уровне власть требует именно согласия человека на какие-либо действия, тогда должно проявлять крайнюю осторожность, осмотрительность и внимание, прежде чем давать такое согласие.

Для нужд государственного управления, выполненя государством своих функций необходима разносторонняя информация о гражданах. Сбор информации и использование такой информации осуществлялся ранее и осуществляется сейчас независимо от нашего согласия. Такое положение сообразно заповеди Господней: «Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22, 21.).

С введением в действие Закона Украины №2297-\/І от 01.06.2010 г. «Про захист персональних даних» появились требования от разных государственных органов и частных структур давать добровольное согласие на обработку персональных данных. В соответствии с употребляемой данным законом терминологией, это есть согласие на использование всей информации человека и о человеке для любых целей. Но подчинение воли человека с помощью манипуляций или насилия некоему внешнему авторитету рассматривается как нарушение порядка, установленного Богом, на что указывается в Основах учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах человека. После такого согласия без воли человека, но с его предварительного согласия возможны любые операции как с информацией о нем, так и с его информацией, что есть произвол по отношению к внутреннему миру человека.

Вероисповедание, мировоззрение, отношение к греховным деяниям, согласие с грехом или его отвержение, вся информация о душе и теле и т.д. – это информация о человеке, использование которой должно находиться в постоянной зависимости от воли человека. Только сам человек должен формировать отношение к тем или иным событиям, принимать или отвергать ценности, соглашаться или нет с действиями руководствуясь своей свободной волей. Иначе возникает угроза возможности покаяния, а значит, спасения.

Человек не отвечает за действия других людей, потому использование информации кем-либо без нашего согласия духовного вреда самому человеку не приносит. В случае же согласия личности или добровольного позволения кому-либо от ее имени осуществлять действия или выражать отношение к каким-либо явлениям, она становится соучастником и соответчиком.

Господь наделил человека свободной волей и заповедал сообразовывать ее с Волей Божией, исполняя Заповеди Божии. «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» (Мф. 19, 17). Как говорит прп. Симеон Новый Богослов, «Верность заповедям служит чертою разделения между верным и неверным. Ибо как в каждом исполнении заповеди Христовой видится вера и исповедание Христа Господа, так во всяком нарушении заповеди Его находится неверие в Него и отречение от Него» (Слово 24).

Если человек начнет передавать полностью или частично свою волю, пусть только через распоряжение информацией, тогда как ее сообразовать с Божией Волей? Что такой человек отдаст Богу, ведь Господь заповедал «сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои» (Пр. 23, 26). Здесь, в сердце, помыслы, привязанности, отношение к другим людям и действиям, которые в понимании терминов закона и есть информацией. А право распоряжаться этим человек уже передал, давая согласие на обработку персональных данных.

Не определяя для себя правилом жизни заповеди Христовы, человек неизбежно сливается со своего рода антиподом Божественному мироустроению – антихристианским, богопротивным «порядком» жизни.

Исходя из вышеизложенного, недопустимо требовать добровольного согласия от человека на обработку персональных данных. Использование информации должно осуществляться и регулироваться законами государства, как это было и ранее. А согласие человека или иное его отношение к чему-либо как результат действия свободной воли не могут быть объектом посягательств. Человеку недопустимо соглашаться на обработку персональных данных.

Биометрическая идентификация человека.

Биометрическая идентификация — это определение человека по его индивидуальным физическим, физиологическим, психологическим и поведенческим особенностям, заключенным в уникальных характеристиках его тела. Такими характеристиками могут стать отпечатки пальцев, рисунок кровеносных сосудов, сетчатки глаза, структура радужной оболочки глаза, генетический код (ДНК) и другие.

По учению Церкви человек есть безсмертная душа, помещенная в тленное тело. Ранее идентификация осуществлялась по имени, которое и является отличительным, идентифицирующим свойством души. Узнавание человека для идентификации осуществлялось по фотографическому снимку. В такой системе отношения к человеку сообразно Промыслу Божию.

Идентификация человека, как и узнавание – процессы, в которых человек участвует постоянно, соглашаясь с их результатами или опровергая. В случае согласия человек подтверждает не только свою личность, но и сущность как человека - творения Божия.

В системе идентификации личности по биометрическим параметрам изменяется идентифицирующий признак человека. Имя заменяется биометрическими параметрами, будь то отпечатки пальцев или иные. Но с души человеческой не снять ни отпечатков, ни иных биометрических данных.

Методы идентификации, называемые биометрией, исключают участие души в процессе определения человека. Человек низводится к совокупности характеристик своего тела. Добровольное согласие на такую идентификацию есть согласием и с тем, что человек есть тело, ибо он сам согласился с определением его как совокупности признаков тела. В этой ситуации при каждой идентификации человек соглашается с тем, что он - тело, без всякого указания на душу.

Поэтому методы биометрической идентификации противны учению Божию о человеке и неприемлемы для Православных Христиан как искажающие сущность человеческой природы.

Документы со встроенным микрочипом

Документы со встроенным в него микрочипом есть тем техническим средством, постоянно сопровождающим человека в его повседневной жизни, которое воплощает в себе идентификатор личности, согласие на обработку персональных данных и согласие на биометрическую идентификацию.

Уже по этим причинам такие документы неприемлемы ни для приятия, ни для использования. Кроме того, существует практика размещения в обязательных для всех граждан документах символики, оскорбляющей чувства верующих, таких как элементов дизайна, ассоциирующихся с антихристианской символикой, штрих-кода (содержание символа «666» в составе штрих-кода доказано экспертизой Санкт-Петербургского института точной механики и оптики в 2003 году, что впоследствии закреплено судебным решением г. Приозерска, Россия) и т.д., что недопустимо.

Церковь ранее указывала на опасность введения таких документов. В частности, Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека, принятые Архиерейским Собором РПЦ 26 июня 2008 г., гласят: «Методы сбора и обработки информации о людях не должны принижать человеческое достоинство, ограничивать свободу и превращать человека из субъекта общественных отношений в объект машинного управления. Еще более опасным для свободы человека станет внедрение технических средств, постоянно сопровождающих человека или неотделимых от его тела, если их можно будет использовать для контроля над личностью и управления ею».

Именно микрочип и станет тем техническим средством, которое будет постоянно сопровождать человека.

Кроме того, невозможно проконтролировать цели и объем информации, которая содержится и передается посредством встроенного в документ микрочипа. Потому человек, предоставляя документ с чипом, заранее соглашается со всей содержащейся и передаваемой информацией. В таких условиях карточка со встроенным микрочипом становится инструментом порабощения свободной воли человека в части подачи и распоряжения информацией, так как лишает человека возможности не только контроля, но и безпрепятственного считывания информации с нее.

В Откровении Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова указывается на такой атрибут установления царства антихриста, как поклонение зверю (Откр.14, 11). Поклонение есть признание власти над собой и передача себя во власть зверя. Документ, дающий возможность без ведома человека менять и использовать информацию о нем, приобретает свойство материального свидетельства такого поклонения. В этой связи очевидным становится дальнейшее развитие типологических свойств идентификатора личности в сторону трансформации его в начертание антихриста. Он полностью заменит имя в общении не

только с финансово-торговой системой, но и во всех отношения с государством, без него ни купить, ни продать будет невозможно, внесение идентификатора в документы, удостоверяющие личность, сделает его всеобщим без всякой альтернативы, так как эти документы сопровождают человека от рождения до смерти.

Функциональна связь идентификатора личности с числом «666» доказана экспертизой Санкт-Петербургского государственного института точной механики и оптики в 2003 году, проведенной в рамках судебного дела в г. Приозерске. В таких условиях идентификатор личности от начертания зверя отличается тем, что первый не нанесен на тело, а начертание наносится либо на правую руку, либо на чело.

С добровольным принятием биометрического документа не остается препятствий для нанесения идентификатора личности в виде начертания на тело человека, что станет для последнего вечной погибелью. Отказ же от принятия биометрических документов лишит человека всех его гражданских прав и средств к существованию, что поставит человека перед выбором: «крест или хлеб».

Еще два доказательства доказательством недопустимости принятия биометрических документов приведем из свято отеческого наследия. Первое это свидетельство Зиновия Оттенского, богослова и полемиста XVI века, прославленного в лике местночтимых Новгородских святых. В сказании о прелести антихристовой он говорит :«Повелит творити некая писмена на картачьках с тайным именем, да без тех не могут [в] путь шествовати. Да на тое глядя ведоми будут и без беды пройдут камо хотят. Второе – имя свое тайно имать писати [на карточках], егоже никтоже уведает от земных, сими словесы: 666. Третие – в куплях и в продаяниях печать его имать распространятися. Овии волею приимут печать его, без мучения и без нужды. Нехотящии его прияти от потребныя нужды смерть приимут.»

Второе это свидетельство Григория ученика преподобного Василия Нового в котором: «Таже по сих отлучи Господь ин собор от шуих, и се, прииде полк лукав и скверен паче инех, ихже очи бяху темни и мрачни паче инех, на челех же своих писания имуще, глаголющее: „сатана“, в десных руках имуще дщицы, на нихже написано: „Отвержение“, к нимже рече Господь трубою: „О, проклятии и сквернии, вскую Мене остависте, и святое Мое Крещение осквернисте, и ко антихристу приступисте, и обещаетеся ждущему вашу погибель, что благо от него чаяте прияти, разве с ним вечную муку: темже и не помилую вас, но с ним послю вы мучитися, егоже возлюбисте, яко да труды плод своих снесте“.

И с словом ангели абие внезапу похитивше их за выи и крепко жезлием бияху и в бездну, идеже тартар, ввергоша их, идеже сам сатана, и оттуду восхождаху гласи их. Аз же сия видех и прилежно послушах вопля и стенания их горькаго, иже с болезнию вопияху и слышати ужасно». Здесь содержится точное подтверждение того, что биометрические документы которие имею вид карточки или дощечки есть инструмент порабощения воли человека, соблазнением безопасной и сытой жизнью. И судьба принявших такие документы определена как погибель.

Именно о возможности такого развития событий предупреждал Священный Синод УПЦ в 1998 и 2003 годах.



Поэтому принятие биометрических документов, и документов личности, содержащих информацию для считывания которой необходимы дополнительные устройства Православными Христианами недопустимо.