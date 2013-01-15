25 октября 2012 года на заседании Богословской комиссии УПЦ были рассмотрены вопросы идентификации личности и введения биометрических паспортов.

15 января 2013 года источник в УПЦ передал проекту «УНИАН-Религии» материалы, рассмотренные Богословской комиссией УПЦ, которые мы публикуем без изменений.

В настоящее время документ передан в комиссию Межсоборного присутствия РПЦ, которая готовит его на рассмотрение Архиерейского Собора РПЦ. Собор начнет работу 2 февраля 2013 года, где и будет сформулирована позиция Церкви по данному вопросу.

Идентификатор личности

В основе правильного осмысления глобального процесса присвоения идентификаторов личности должно лежать осознание того, что все процессы в мире имеют свой духовный смысл.

Идентификатор личности, отличный от христианского имени, обязательный для всех граждан, введен в нашей стране в 1994 г. под названием «индивидуальный налоговый номер» (ИНН). Ранее идентификация осуществлялась по фамилии, имени и отчеству. Абз.3 ст.3 Закона Украины № 320/94- ВР «Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів» определялось, что: «індивідуальні ідентифікаційні номери надаються фізичним особам-платникам податків та інших обов`язкових платежів і зберігаються за ними протягом усього їх життя».

Для более удобного и точного понимания под термином «идентификатор личности» понимается несловесный, содержащий числа или состоящий полностью из чисел идентификатор личности.

06.09.1999 г. изменениями в вышеуказанный закон дано право отказываться от принятия идентификатора личности в виде ИНН.

Параллельно с использованием термина «ИНН» подзаконными актами вводится эквивалентный термин «номер облікової картки платника податків», обозначающий тот же идентификатор личности - ИНН.

С принятием Налогового Кодекса Украины № 2755VІ от 02.12 2010 г. добавлен идентификатор личности в виде серии и номера действующего паспорта. Право жить без использования идентификатора личности заменено на право выбора идентификатора личности: либо ИНН, либо серия и номер действующего паспорта. При этом сохранены ранее существовавшие свойства идентификатора личности, а именно:

1. Использование его для идентификации человека, вместо фамилии имени и отчества, в финансово-торговых операциях и других сферах жизни.

2. Всеобщность использования идентификатора.

3. Пожизненность идентификатора.

То есть идентификатор личности, как имя или как атрибут, добровольно принятый в процедуре регистрации плательщика налогов, не меняет своих свойств с изменением внешнего вида.

Наречение имени есть акт духовный, во время которого добровольно принимающий нарекаемое ему имя соглашается признать себя рабом хозяина имени. Хозяин же имени становится первому господином.

Так указано в Священном Писании: «И сотворил Бог человека по образу Своему, … Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей» (Быт. 1, 27; 2, 19).

Далее, вступая в завет с Богом, Аврам услышал: «…и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя Авраам…» (Быт. 17,5) и т.д.

Так же во Святом Крещении, добровольно приняв имя Господина нашего, Иисуса Христа, мы стали ему рабами- христианами.

Испокон веков идол золота, богатства и торговли именуется «маммона». Идентификатор личности, предлагаемый нам торгово-финансовой системой, является обязательным к использованию при всех контактах с этой системой, к которой во все времена и употреблялось ранее имя «маммона».

Потому добровольное принятие имени в виде идентификатора личности для нужд финансовой системы является ни чем иным, как согласием на приятие имени от «маммоны». А, как указано выше, добровольное принятие имени есть акт духовный, где добровольно принявший имя признает себя рабом того, от кого принимает это имя.

Спаситель и Господь наш Иисус Христос предупреждал: «Никто не может служить двум господам… Богу и маммоне» (Мф. 6,24).

Хотя использование идентификатора личности и не выходит сегодня за рамки отношений с государством и не переносится на другие сферы человеческой жизни, такие, например, как церковная, это ни коим образом не есть поводом для игнорирования духовных последствий такого действия. В Священном Писании указывается: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21), а «если царство разделится само в себе, не может устоять царство то» (Мк. 3, 24). Потому утверждение, что главное - не использовать идентификаторы во внутрицерковном общении, вступает в противоречие со Священным Писанием и поэтому является ошибочным. Кроме того, по слову Апостола Павла: «не сообразуйтесь с веком сим» (Рим. 12,2), нам должно избегать уподобления и принятия на себя образов века сего.

Пожизненность идентификатора личности заключается в том, что, хотя он и может принимать разные значения, но все равно, как атрибут, остается безальтернативно и пожизненно. Здесь имеет место искаженное подражание Богом установленного порядка. Имя, данное во Святом Крещении, хотя и меняется с постригом в монашество (к примеру во крещении Иоанн в постриге обретает имя Василий), все равно, как атрибут, присуще человеку, до самой его смерти и остается у него и после смерти.

В отношении использования других заменителей заметим, что они (позывные, псевдонимы, никнеймы и т.д. ) именами не являются: это псевдонимы или псевдоимена, как бы имена, так как используются с целью сокрытия личности. А описанные выше идентификаторы, как и имя, предназначены для обратного, для точного определения личности.

Священное Писание предупреждает нас о знамениях последних времен. В частности, указывается на некий дополнительный атрибут, появляющийся в человеческой жизни, а именно: «имя зверя»: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. 13,16-18). Упоминаемое имя зверя может быть нанесено в виде начертания, о чем говорится далее: «… и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его» (Откр. 14, 11).

О числе имени его святитель Андрей Кесарийский сказал: «Известное ведение числа откроет время целомудрствующим и бодрствующим». Здесь святитель указывает на число как на предвестника начертания.

Идентификатор личности имеет типологическое сходство с «именем зверя». В частности, идентификатор есть всеобщий атрибут, его добровольное принятие предусмотрено для всех граждан без ограничения, ни по возрасту, ни по социальному признаку.

Без его предъявления на сегодняшний день невозможно осуществление операций купли-продажи объектов недвижимости, земли, транспорта, осуществление безналичных расчетов и др. Согласно нормам Налогового Кодекса Украины, такая необходимость распространится и на все остальные торговые операции. Кроме того, идентификатор личности может быть записан в виде начертания в стандарте штрих-кодирования EAN-13.

Церковь, в лице Священного Синода УПЦ, неоднократно обращала внимание на важность этого вопроса в деле спасения. В частности, в Послании Священного Синода Украинской Православной Церкви от 1998 г. подчеркивается: «Но при этом необходимо помнить, что печать антихриста лишь завершит процесс отпадения от Бога и благодати Его, что ныне тайно совершается в глубине человеческих сердец. Именно в этом случае индивидуальный идентификационный номер, который будет присвоен каждому человеку и нанесен на него через какую-то "несмываемую" технологию, действительно может стать "печатью антихриста".

В результате человек окажется перед дилеммой: или принять код, без которого существование человека в обществе станет невозможным, или же отказаться от него и, как следствие, оказаться вне антихристианского сообщества и подвергнуться гонениям - таковы будущие события, которые отображены в Откровении святого Апостола Иоанна Богослова».

В решении Священного Синода от 30.12.2003 указано: «Нынешний процесс кодификации гражданского населения непосредственно касается политической и хозяйственной деятельности граждан. Он внедряется в формах, которые имеют типологическое сходство с ограничениями апокалиптических времен. При этом в то же время игнорируются и блокируются реальные альтернативные способы осуществления функций государственного регулирования и контроля в области общественного хозяйства и политической деятельности, что вызывает у верующих апокалиптические параллели».

В таких условиях еще большую обезпокоенность и тревогу вызывают методы, используемые государством для принуждения граждан к "добровольному" принятию идентификаторов личности. Так, уже сегодня людей, отказывающихся от идентификаторов личности, увольняют с работы, не выдают социальных пособий, не принимают в вузы.

Принуждение в любых формах к принятию и использованию идентификаторов личности является недопустимым.

Исходя из вышеизложенного:

Принятие идентификатора личности имеет духовные последствия для человека.

Принятие и использование идентификаторов личности есть делом добровольным для каждого человека, зависящим от его свободного волеизъявления, также, как и выбор между добром и злом, жизнью и смертью.

Отказ от принятия идентификатора личности предпочтителен, есть верный духовный ориентир для православного христианина, желающего жить по новозаветным заповедям, как говорит Апостол Павел «… и не участвуйте в делах безплодных тьмы, но и обличайте» (Еф. 5, 11).

Принимающие идентификационные коды не должны расцениваться как отступники от веры, но такое действие не соответствует новозаветным заповедям.

Идентификатор личности не является окончательным начертанием зверя, на которое указывает Откровение Апостола Иоанна Богослова; а есть только начальным елементом последнего.

Идентификатор личности имеет несомненное типологическое сходство с ограничением апокалиптических времен в том числе (купли-продажи), и может быть преобразован в начертание зверя, о котором предупреждает Откровение.



