В Кремле совершена первая после раскола литургия по древнему чину

Богослужение по древнерусской церковной традиции впервые со времен церковного раскола XVII века 12 января прошло в стенах Успенского собора московского Кремля, историческую службу возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Древнерусская богослужебная традиция сложилась на Руси после её крещения князем Владимиром и просуществовала до начала реформ патриарха Никона (1652), которые повлекли за собой церковный раскол. После реформ на Русь было принесено гармоническое многоголосие западного образца, которое довольно скоро вытеснило уникальную древнюю церковную певческую традицию, известную как знаменный распев. "Новый обряд" сегодня является традиционным для абсолютного большинства русских православных приходов.

"Это богослужение, которое мы совершили по благословению святейшего патриарха Кирилла, вернуло нас в святую древность. Три с половиной столетия эти святые исторические стены Успенского собора московского Кремля не оглашались этой древней молитвой, которую мы воскресили в наших сердцах, в наших мыслях, в наших песнопениях и молитвословиях", — сказал митрополит Ювеналий после литургии.

Литургия была совершена в память о 100-летии Первого всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев). Единоверие — направление в старообрядчестве, сторонники которого сохранили верность древнему богослужебному чину и древнерусскому бытовому укладу, но при этом, в отличие от других старообрядцев, находятся в юрисдикции Русской православной церкви Московского патриархата. В России сегодня действует около 20 единоверческих приходов, значительная часть — в Московской и Нижегородской епархиях.

Митрополит Ювеналий также зачитал собравшимся, среди которых были представители единоверческих общин России, обращение патриарха Кирилла. Предстоятель Русской православной церкви считает, что "раскол XVII века нанес болезненную рану" Церкви в России и стал одним из самых тяжелых испытаний за все время ее существования. Патриарх отметил, что перед РПЦ после раскола встала проблема поиска путей преодоления разделения, и в итоге 27 октября 1800 года в России указом императора Павла было учреждено единоверие как форма воссоединения старообрядцев с Православной церковью.

"Современное единоверие должно и впредь выполнять свое главное предназначение — способствовать единству русского православного народа: в этом состоит его историческая миссия, этой задачей обусловлено возрастание его роли в общественной жизни", — убежден глава РПЦ.

РИА Новости