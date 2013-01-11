Сегодня день памяти преподобного Лаврентия Черниговского

В этом году исполняется 20 лет, как 22 августа 1993 года Освященным Архиерейским Собором Украинской Православной Церкви схиархимандрит Лаврентий Черниговский (Проскура Лука Евсеевич, 1868 -1950) был причислен к лику святых в чине преподобного. Сегодня – день смерти преподобного Лаврентия.

Церковь прославила давно уже всенародно чтимого святого, праведность которого Господь еще при жизни запечатлел благодатными дарами исцелений телесных и душевных недугов по молитвенному предстательству, предвидения, смирения и любви.

Несмотря на постоянные гонения со стороны безбожной власти на Церковь Христову, преподобный Лаврентий ни разу не был под арестом. За 38 лет, которые подвижник провел в монашеском подвиге, тысячи людей приходили к нему за советами и наставлениями. И всегда он давал четкий и ясный ответ. Ведь святой имел особый дар – дар прозорливости.

Преподобного Лаврентия лично знал и Блаженнейший Владимир, митрополит Киевский и всея Украины, которому старец предсказал возведение в высокий сан. Преподобный Лаврентий почил в Чернигове в 1950-ом году. Чудотворные и цельбоносные мощи угодника Божия Лаврентия пребывают ныне в Троицком соборе города Чернигова.

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