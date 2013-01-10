И.о.предстоятеля Болгарской Церкви заявил, что его шантажируют

Исполняющий обязанности предстоятеля Болгарской Церкви заявил, что его шантажируют

7 января Митрополит Варненский и Великопреславский Кирилл сообщил болгарским СМИ, что от него потребовали денег, за то чтобы ролик, на котором он окропляет святой водой верующих из окна своего автомобиля, не попал в Интернет…

7 января Митрополит Варненский и Великопреславский Кирилл сообщил болгарским СМИ, что он стал жертвой вымогательства, пишет сайт Православие.By со ссылкой на портал Двери Православия.

Митрополит Кирилл отметил, что выложенный в сеть Интернет видеоролик, на котором он окропляет святой водой верующих из окна своего автомобиля, является частью кампании, направленной на его дискредитацию.

Митрополит не стал называть имена вымогателей, добавив однако, что от него потребовали денег, в случае если он захочет, чтобы ролик не попал в Интернет.

Митрополит Кирилл дал ясно понять, что вымогатели – это представители элиты Болгарии, вдохновляемые духовенством, которых одолевает зависть.