У православных - Рождественские святки
03:07, 10 января 2013Православие
63
У православных христиан начались Рождественские святки: в течение 12 дней христиане славят приход в мир Спасителя Иисуса Христа.Рождественские святки продолжаются с 6 до 19 января. В течение этого времени православные поздравляют друг друга с Рождеством, желают щедрого года, богатства и благополучия.У наших предков это время было кратким периодом отдыха в сельских работах и сопровождалось массовыми народными гуляньями.
У православных христиан начались Рождественские святки: в течение 12 дней христиане славят приход в мир Спасителя Иисуса Христа.
Рождественские святки продолжаются с 6 до 19 января. В течение этого времени православные поздравляют друг друга с Рождеством, желают щедрого года, богатства и благополучия.
У наших предков это время было кратким периодом отдыха в сельских работах и сопровождалось массовыми народными гуляниями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter