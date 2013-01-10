У православных - Рождественские святки

03:07, 10 января 2013
Православие
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У православных христиан начались Рождественские святки: в течение 12 дней христиане славят приход в мир Спасителя Иисуса Христа.Рождественские святки продолжаются с 6 до 19 января. В течение этого времени православные поздравляют друг друга с Рождеством, желают щедрого года, богатства и благополучия.У наших предков это время было кратким периодом отдыха в сельских работах и ​​сопровождалось массовыми народными гуляньями. 

У православных христиан начались Рождественские святки: в течение 12 дней христиане славят приход в мир Спасителя Иисуса Христа.

Рождественские святки продолжаются с 6 до 19 января. В течение этого времени православные поздравляют друг друга с Рождеством, желают щедрого года, богатства и благополучия.

У наших предков это время было кратким периодом отдыха в сельских работах и ​​сопровождалось массовыми народными гуляниями.

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