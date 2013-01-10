УПЦ сняла фильм "Рождество"

Фильм рассказывает о традициях празднования Рождества во всем мире и содержит художественную экранизацию евангельских событий Рождества, детально воссозданных на Святой Земле с участием израильских актеров.

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Также в фильме известные библеисты и ученые отвечают на извечные и противоречивые вопросы.

Съемки фильма проходили на Святой Земле, в Италии и на Украине.

Автор сценария и режиссер фильма — Елена Каретник, продюсер — председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко.