УПЦ сняла фильм "Рождество"
02:52, 10 января 2013Православие
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Фильм рассказывает о традициях празднования Рождества во всем мире и содержит художественную экранизацию евангельских событий Рождества, детально воссозданных на Святой Земле с участием израильских актеров.
Также в фильме известные библеисты и ученые отвечают на извечные и противоречивые вопросы.
Съемки фильма проходили на Святой Земле, в Италии и на Украине.
Автор сценария и режиссер фильма — Елена Каретник, продюсер — председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко.
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