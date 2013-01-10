В России будет создан Центр изучения христианских святынь

Центр изучения христианских святынь будет создан в Российском православном университете. Об этом объявил ректор вуза игумен Петр (Еремеев) в рамках работы первой сессии научно-практической конференции «Сорок сороков: град Москва под Покровом Богородицы», прошедшей в РПУ 8 января 2013 года, в праздник Собора Пресвятой Богородицы.

По словам игумена Петра, необходимость создания в Москве подобного научного-исследовательского центра назрела давно — в столичных храмах находится большое количество святынь, связанных с той или иной эпохой в истории Церкви; кроме того, в Москву часто привозятся чтимые иконы и мощи святых из других Поместных Православных Церквей. Востребованным видится подробный культурно-исторический и богословский анализ многих святынь и артефактов, подчеркнул ректор РПУ.

Создаваемый Центр возглавит Михаил Артеев — директор Центра изучения артефактов и реликвий Воронежского государственного университета, кандидат богословия, выпускник высшей теологической магистратуры Женевского университета. В своем докладе на конференции в РПУ он коснулся проблем исследования, экспертной оценки и установления подлинности святынь. Особенно подробно он рассказал о находящихся сейчас в домовом храме РПУ частицах Покрова Пресвятой Богородицы из Шартрского собора и Ризы Божией Матери из Рима, об истории их изучения и почитания.

Декан историко-филологического факультета РПУ С.В. Перевезенцев рассказал об истории Покровских храмов Москвы, уделив особое внимание становлению почитания самого праздника Покрова на Руси со времен раннего Средневековья и до начала XVIII века — как одному из важных факторов становления духовной самобытности русского народа.

В докладах П.В. Герасимова, преподавателя кафедры философии религии РПУ, и А.В. Мельниченко, заместителя руководителя Богословского центра дополнительного профессионального образования РПУ, прозвучала мысль о трудности полной исторической реконструкции судьбы облачений Божией Матери и о необходимости проведения исследований в данном направлении.

В заключение первой сессии конференции выступил декан факультета религиоведения, этнокультурологии и регионалистики РПУ В.В. Шмидт с рассказом об образе Пресвятой Богородицы в истории русской культуры. Собравшиеся смогли не только узнать об иконографических изводах и храмовом зодчестве, связанных с Покровом и Собором Пресвятой Богородицы, но также поучаствовать в дискуссии об исторических аспектах и богослужебных традициях этих праздников, о проблемах и перспективах изучения данной темы.

Конференция, посвященная чтимым иконам Божией Матери и святыням, связанным с Ее земной жизнью, которые хранятся в московских храмах и монастырях, проводится в рамках академического научно-исследовательского проекта РПУ «Сорок сороков — град во образах святых». Она приурочена к принесению в университетский домовый храм на Новой площади ковчега с частицей Покрова Пресвятой Богородицы из Шартрского собора и частицей Ризы Божией Матери из Рима.

Следующая сессия конференции состоится 25 февраля, в праздник Иверской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых в Москве икон. Основной тематикой сессии станет изучение чтимых в столице Богородичных икон.

Пресс-служба РПУ