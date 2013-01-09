На Афоне произошло землетрясение

8 января насельники афонских монастырей ощутили подземные толчки, сообщает Седмица.ru со ссылкой на греческое агентство церковных новостей «Ромфея».

По предварительным данным, землетрясение было мощностью 5,8-5,9 баллов по шкале Рихтера.

Обошлось без разрушений, эпицентр находился в море южнее острова Лемнос.

По словам очевидца, за многие годы монашества на Афоне он впервые видел, чтобы паникадило в соборе раскачивалось настолько сильно, как в день, когда произошло землетрясение.