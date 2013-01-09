Предстоятеля УПЦ поздравили с Рождеством Христовым

8 января 2013 года Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир в сослужении духовенства Киевской епархии совершил великую вечерню в трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

После богослужения от имени викарных архиереев, духовенства, монашествующих и верующих Киевской епархии Блаженнейшего митрополита Владимира поздравил с праздником архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

«Ваше смирение, Ваше Блаженство, удивляет каждого из нас. На пути пастырского служения людям Вы нередко сами уподобляетесь Христу», — сказал, в частности, архиепископ Александр. По его словам, путь, который Блаженнейший митрополит Владимир прошел за 20 лет своего служения Украинской Православной Церкви (эта дата широко отмечалась в минувшем году), это апостольский и проповеднический путь, «который привел к торжеству Церкви, к торжеству веры, к торжеству правды».

В ответном слове Блаженнейший владыка также поздравил всех присутствующих с Рождеством Христовым и поблагодарил за поздравления:

«Нынешний праздник вновь возвращает нас к Вифлеемской пещере, такой далекой и такой близкой нашему сердцу, и напоминает о евангельских событиях, которые произошли для нас и нашего спасения. Ради нашего спасения Иисус Христос принял все то, что предстояло принять, чтобы искупить человечество от греха, проклятия и смерти и вернуть к сладкому послушанию Богу, Которому мы служим и поклоняемся.

Прославляя рожденного Христа Жизнедателя, я желаю вам от всей души постоянного Покрова Божией Матери, Которая сегодня прославилась на весь мир, родив Сына Иисуса. Я призываю на всех Божие благословение и молю, чтобы Господь управил наши дела, поддержал наши немощи и хранил нас в твердости духа, любви и милости с ближними и Самим Христом».

Верующим были розданы маленькие иконы праздника Рождества Христова с благословением Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

В храме прозвучали Рождественские колядки в исполнении Митрополичьего хора под управлением архидиакона Геронтия (Борисевича) и хора Киевских духовных школ под управлением архимандрита Романа (Подлубняка).

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