8 января - Собор Пресвятой Богородицы

Во второй день Христова Рождества – 8 января по Юлианскому календарю – христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы, славя достоинство богоматеринства. Нет точной информации о том, в каком веке праздник Собора Пресвятой Богородицы вошел в общую практику Церкви.

Некоторые святые отцы IV века, например, святой Амвросий, святой Августин, святой Епифаний Кипрский и Иоанн Златоуст по случаю праздника Христова Рождества в своих проповедях прославляют Пресвятую Богородицу. Возможно, что некоторое время праздник Собора и память святого первомученика Стефана праздновали в один день, потому что только в VII в. почитание памяти святого Стефана перенесли на третий день Рождественских праздников.

Намек на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Христова Рождества находим в 79 правиле Шестого Вселенского Собора, состоявшегося в Константинополе в 691 году. В то время кое-где был следующий обычай: на второй день после Рождества верующие обменивались печеньем, якобы в честь боли Пречистой Девы Марии при рождении Иисуса Христа. Собор такую практику осуждает и запрещает. "Божественное из Девы рождение, ­ – говорит Собор, – бывшее безсеменным, мы признаем безболезненным и это проповедуем всем верующим. Таким способом хотим направить тех, что по незнанию делают нечто несоответствующее, потому что некоторые после святого Рождества Христа Бога нашего пекут печенье и дарят его друг другу в честь мук при родах Всенепорочной Девы Матери. Мы считаем, что верующие не должны делать чего-то такого, ибо не приносит чести Деве, когда ее неописуемое разрешение от бремени обозначают и представляют как обычное и свойственное для нас разрешение, потому что она более всякого понимания и описания телом родила невместимое Слово. Следовательно, если это будет делать духовное лицо, то его лишат сана, а мирянина отлучат".

Для Восточной Церкви в целом традиционным является почитание после большого праздника памяти лиц, выполнявших главную роль в событиях праздника. «В Христовом Рождестве на первом месте около Христа видим Пресвятую Богородицу. Поэтому уже в первых веках верующие собирались вместе на следующий день после Христова Рождества, чтобы поблагодарить Пречистую Деву Марию за то, что дала нам Спасителя и отдать ей почести как Божьей Матери. Оттого собрания верующих и сам праздник называют собранием, Собором», – отмечает в книге «Познай свой обряд» о. Юлиан Катрий.

В общем, время от праздника Христова Рождества до Богоявления, в котором отмечают Собор Пресвятой Богородицы, длится 12 дней, поэтому и называется двенадцатидневьем, по-гречески «додекамерон». Как когда-то праздник Пасхи праздновали целую неделю – вплоть до Томиного воскресенья, так и праздник Христова Рождества длился 12 дней – вплоть до праздника Богоявления.

Празднование двенадцатидневья подтверждает Устав святого Саввы Освященного († 530), где сказано, что в это время "нет ни поста, ни коленопреклонений в церкви или в кельях". Кодекс императора Юстиниана, изданный в 535 году, поручает соблюдать двенадцатидневье. Историк Георгий Кедрин (XII век) рассказывает об императоре Юстиниане, проводившем эти 12 праздничных дней особенно набожно и раздававшем щедрую милостыню. Второй Синод в Туре, Франция, состоявшийся в 567 году, называет праздничными все дни от Рождества до Богоявления. С бывшего двенадцатидневья осталось два праздничных дня, кроме самого Рождества и Богоявления: Собор Пресвятой Богородицы и святого первомученика Стефана.

Церковь во время празднования Собора Пресвятой Богородицы в богослужениях призывает верных к прославлению Богоматери: «Придите, воспоем Матерь Спасителя, после рождения Его по-прежнему оставшуюся Девой: "Радуйся, Град одушевленный Царя и Бога, – Христос, в Него вселившись, совершил спасение". С Гавриилом воспеваем Тебя, с пастухами славим, восклицая: "Богородица, ходатайствуй пред Воплотившимся из Тебя о нашем спасении!"» (Утреня праздника).

РИСУ