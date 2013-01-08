У православных начались Святки

8 января у православных христиан начинаются святки. Это праздничное время между Рождеством Христовым и Крещением Господним, время, когда верующие празднуют рождение Спасителя, радуются и стараются порадовать других.

Обычно в эти дни православные чаще ходят в Церковь и чаще причащаются, обязательно навещают близких и делают дела милосердия. Святочные гуляния, застолья и радость устраиваются для того, чтобы порадовать ближних. Колядования — пение рождественских колядок — тоже добрая и семейная традиция.

Гадать на Святках Церковь категорически запрещает — как и в любое другое время года. «Cвяточные гадания, - это лучший способ испортить отношения с Христом в начале нового года. Тем, кто говорит, что традиция идет от волхвов, принесших дары младенцу Христу, отвечу — они шли от гадания к Христу, а их сегодняшние подражатели — в обратном направлении» — диакон Андрей Кураев.

Правмир