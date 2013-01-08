На Рождество Митрополит Владимир возглавил литургию в лавре

7 января, в день праздника Рождества Христова, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских (Трапезном) Святой Успенской Киево-Печерской Лавры возглавил Божественную литургию свт. Василия Великого.

Во время Божественной литургии митрополит Павел зачитал Рождественские послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

За праздничной рождественской службой также молились: Премьер-министр Украины Николай Азаров, Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, секретарь СНБО Андрей Клюев, народные избранники.

В конце богослужения Первосвятитель поздравил верующих с Рождеством Христовым:

«Пусть Господь, который пришел ради нас в мир, поможет каждому из нас вести благочестивую жизнь, надеяться на Бога и всегда пользоваться Его помощью», - сказал Митрополит Владимир.

