Молодежь в Луганске впервые устроила рождественский вертеп

В Луганске на Рождество молодежь впервые устроила вертеп. Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы - Луганская ячейка "Фундация Региональных Инициатив", импровизированный театр в Рождественский вечер дал представление в центре Луганска на площади Героев ВОВ и возле нового храма в честь Иконы Божьей Матери «Умиление».

«Мы прошлись от спорткомплекса «Динамо» в костюмах с рождественской звездой, пели украинские народные колядки, – рассказала одна из организаторов Рожкова Анастасия, – многие подпевали нам всем известные «Щедрик» и «Радуйся, земле», подходили сфотографироваться, желали счастливого Рождества, водили с нами хоровод вокруг елки».

Идея устроить настоящее рождественское представление возникла у организатора вертепа Романа Загоруйко после поездки во Львов в прошлом году. «У них Рождество проходит всегда ярко, празднично, молодежь выходит в костюмах, поет и колядует как в старые времена. Вот захотелось чтоб и у нас было так», – сказал он.

На крещенский сочельник активисты планируют организовать традиционные вечерницы.