Центр прикладных искусств в Голосеево: уроки иконописи

С чего начинается обучение иконописи? Кто способен освоить это церковное искусство? Об особенностях обучения иконописному мастерству проект «УНИАН-Религии» узнал в Православном центре прикладных искусств им. Иоанна Дамаскина при Свято-Покровском Голосеевском монастыре.

По выражению русских религиозных философов, икона - это окно, помогающее человеку во время молитвы взглянуть в горний, то есть высший мир.

Русский философ, богослов протоиерей Сергей Булгаков (1871- 1944 г.г.), рассуждая об искусстве иконописи, в свое время отмечал: «Истинная творческая икона есть явление Христа, Богоматери, ангелов, святых, рая, здесь на земле. Поэтому в ней искусству дается вообще самое высшее служение, какое только может существовать, – возвещать славу Божию».

Не так давно в Православном центре прикладных искусств им. Иоанна Дамаскина, созданном стараниями наместника Голосеевского монастыря - архимандрита Исаакия (Андроника), открылся факультет иконописи.

Свято-Покровский Голосеевский монастырь

Свято-Покровский монастырь Голосеевская пустынь расположен в удивительно спокойном и благодатном месте. Такую же тихую радость ощущаешь и в Православном центре. Приветливый директор и педагоги, вежливые воспитанники, просторные классные комнаты – наверное, именно таким должно быть место, в котором юношей готовят к высокому служению, воспитывают истинных христиан.

Класс Православного центра прикладных искусств им. Иоанна Дамаскина

По какому принципу отбирают на обучение будущих иконописцев? С чего начинается обучение?

«Ибо святые и при жизни были исполнены Святаго Духа. Так же и по смерти их благодать Святаго Духа неистощимо пребывает и в душах, и в телах, и в их чертах, и в святых их изображениях».

«Если к тебе придет один из язычников, говоря: покажи мне твою веру... ты отведешь его в церковь и поставишь перед разными видами святых изображений». Преподобный Иоанн Дамаскин.

БОГ ДАЛ – ВСЕ РЕБЯТА СПОСОБНЫЕ

Православный центр имени Иоанна Дамаскина начал свою работу три года назад. Факультет подготовки иконописцев-художников был открыт в сентябре 2012 года.

- Ребята пока только учатся рисовать. Чтобы в духовном плане ребята не впадали в прелесть, мы решили попроще поставить задачу, - рассказывает преподаватель изобразительного искусства Елена Сосненко.

Сейчас иконописи учатся 14 ребят, обучение проходит в двух группах. Юноши прибыли на учебу из Одесской, Хмельницкой, Ривненской, Сумской областей, есть и киевляне - из семей мирян и священников.

Ученики очень заинтересованы и стараются

- Вот как-то Бог дал так, что ребята пришли все удивительно способные, смиренные и целеустремленные. Ни один ребенок еще не отсеялся. Все они – очень заинтересованные старательные дети. Здесь они несут послушание: трудятся в монастыре, и учатся. Но они держатся и стараются как можно больше насытиться знаниями», – рассказывает мастер производственного обучения Ольга Эйсфельд.

Она отметила, что при поступлении в Центр необходимо сдать вступительные экзамены, для того, чтобы определить уровень подготовки учащегося. Детям предлагается написать простой натюрморт. Кроме того, они приносят папку со своими художественными наработками. Также принимается во внимание средний балл школьного аттестата.

- Чтобы попасть на наш факультет, нужно, чтобы все-таки была художественная школа. То есть ребенок должен уметь самое элементарное – держать карандаш, уметь им пользоваться, штриховать. Дальше, уже в процессе обучения, мы даем задания, которые развивают направление уже в иконописном плане, – отмечает преподаватель Елена Сосненко.

- Первые работы, конечно, были, как говорится «блин комом», – улыбается Елена Николаевна. – Но за эти четыре месяца ребята, я считаю, уже вышли на определенный уровень. Появилась аккуратная линия, умение разложить тон по-разному, сделать нужное направление одежды, или горки, или архитектуру.

«Икона - есть образ человека, в котором реально пребывает попаляющая страсти и всеосвящающая благодать Духа Святого… Если благодать просвещает всего человека, так что весь его духовно-душевно-телесный состав охватывается молитвой и пребывает в божественном свете, то икона видимо запечатлевает этого человека, ставшего живой иконой, подобием Бога». Леонид Успенский ( богослов русского зарубежья).

Елена Сосненко, преподаватель группы Б: "В Центре обучают традиционному стилю письма".

- Иконописи учатся от 7 до 20 лет, – говорит Елена Сосненко. – Это очень сложный процесс, быстро он не проходит. Я ребятам постоянно говорю, что у иконописца должна быть аккуратность, точность, как у ювелира и, конечно, чтобы образ был похож на того святого, которого пишут.

- Здесь мальчики учатся 3 года, которые даются, чтобы их чему-то обучить. Есть идея на последнем курсе пригласить именитых иконописцев, которые дали бы нашим ребятам хороший мастер-класс, - добавляет Ольга Эйсфельд.

«Иконописец должен твердо знать догматы Православной Церкви и вести жизнь глубоко-благочестивую, потому что назначение иконы - наставлять народ изображениями. Посему иконы должны сообщать понятия истинныя, чувствования благоговейныя, точно - благочестивыя. В противном случае икона будет действовать так, как бы действовал с кафедры проповедник, зараженный лжеучением или с одними познаниями литературными без познаний богословских». Святитель Игнатий (Брянчанинов).

У ИКОНОПИСЦА ДОЛЖНА БЫТЬ АККУРАТНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ, КАК У ЮВЕЛИРА

По словам Елены Сосненко, одна из главных задач - подготовить учеников к написанию икон на доске. Пока же ребята учатся работать с ДВП.

- Это древесноволокнистая плита, которую покрывают мелом, специальным раствором. Когда все подсыхает, зачищают. Само же будущее изображение сначала рисуются на бумаге. Я проверяю ошибки. Затем с тыльной стороны рисунок натирается графитом, линии должны перевестись аккуратно один к одному. Потому что в иконописи на настоящем левкасе не должно быть никаких погрешностей, - поясняет Елена Николаевна.

Преподаватель рассказала, что традиционно, обучаясь иконописи, ученики в течение года овладевали одним каким-то одним приемом. Например, один юноша целый год растирал краски, другой – исключительно «левкасил». И если мастер видел, что человек в течение года овладел этим приемом, на следующий год переводил его делать что-то другое. Так иконописцы прошлого учились на протяжении семи лет.

«Иконы требуются нашею природою. Может ли природа наша обойтись без образа? Можно ли, вспоминая об отсутствующем, не воображать его? Не Сам ли Бог дал нам способность воображения? Иконы — ответ Церкви на вопиющую потребность нашей природы». Праведный Иоанн Кронштадтский.

Сегодня будущие иконописцы из Голосеевского монастыря учатся правильно растирать краски.

«У нас готовы стекла, есть куранты (притёртый к каменной плите пестик для очень тонкого растирания красок – Авт.), сухие пигменты. Будем растирать курантом вручную. Это совершается с Иисусовой молитвой, по часовой стрелке.

Почему именно так? Потому что когда иконописец или подмастерье работает, читая молитву «Господи, помилуй», то Господь невидимо стоит у человека за спиной и руководит его правой рукой. То есть руки нам практически не принадлежат в этот момент, то есть сюда уже Божья рука вкладывается и исходит на человека святость Духа», - отвечает Елена Сосненко.

«Молиться без икон трудно. Икона собирает в себе внимание молитвы, как увеличительное стекло собирает рассеянные лучи в одно обжигающее пятно». Сергей Фудель (русский богослов).

В ИКОНОПИСИ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАСТОЯЩИМ

Преподаватели факультета иконописи рассказали, что в работе используют только сухие натуральные пигменты.

- Византийская икона, живет веками, переживет наших бабушек, прабабушек, и остается нашим внукам-правнукам. Почему? Потому что краски – настоящие сухие пигменты, которые растворяются курантом на вине с яйцом. Это делают для того, чтобы краска была не яркая, а насыщенная, глубокая. Мягкая краска зовет внутрь души человека. И человек, естественно, потянется к такой иконе – теплой, насыщенной, любящей человека и зовущей своим святым образом», - говорит Елена Сосненко.

- В иконописи все должно быть натуральное, настоящее, – продолжает Елена Сосненко. – Как-то мы с ребятами изучали золочение иконы и задумались: можно ли золото заменить, поскольку оно дорогое? Нет! Потому что дешевый материал окисляется, и получается жухлость, желтые пятна появляются на иконах. То есть в иконописи нельзя ничего сэкономить, нужно именно потратиться, вложить в икону душу, материал, тогда будет звучание, и люди к ней потянутся.

Таким образом, симбиоз духовного и материального дает колоссальный результат воздействия. Когда человек приходит в церковь и видит такую икону, то ему хочется и плакать перед ней, и молиться, и приложиться.

Наиболее сложное в написании иконы - изображение лика

«Изображай красками согласно Преданию, эта живопись так же истинна, как Писание в книгах, и Божественная благодать покоится на ней, потому что свято то, что она изображает». Святитель Симеон Солунский.

ДУХОВНИК – ГЛАЗА, УШИ И РУКИ ИКОНОПИСЦА

Все иконописцы - состоявшиеся, или только проходящие обучение, должны исповедоваться, причащаться и обязательно иметь духовника. Кстати, у многих юных иконописцев духовники уже есть – монахи Голосеевской пустыни.

- Человек, который имеет духовника, уже прочно стоит ногами на земле. Духовник у иконописца – это и уши, и глаза, и ноги, и руки. Поэтому духовное чадо, которое пишет иконы, имея такого крепкого духовника, обязательно во всех вопросах с ним советуется. И обязательно это все закрепляется потом – духовник благословляет. В любой работе это важно, а особенно – в иконописи. Ведь то, что происходит внутри – потом выходит на святой образ, на доску, – уверена Елена Сосненко.

«Тот образ, который пишется с благоговением, впитывает от благоговейного иконописца Благодать Божию и передает людям вечное утешение. Иконописец "перерисовывает", переводит себя на ту икону, которую он пишет, поэтому его душевное состояние имеет большое значение. Иконы проповедуют и проповедуют веками. И когда кто-то, например человек, которому больно, бросает взгляд на икону Христа или Божией Матери, то получает утешение». Старец Паисий Святогорец.

САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ИКОНОПИСЦА – БЫТЬ С БОГОМ

Отвечая на вопрос, что является самым главным в работе иконописца, преподаватели Православного Центра имени Иоанна Дамаскина были единодушны: главное – быть с Богом.

«Самое главное для иконописца – быть с Богом. Душу свою спасти и не потерять тот дар, который Бог дал. Потому что за дар свой ты перед Богом ответственность несешь, перед ним и ответишь за неразумную растрату полученного дара», – сказала Ольга Эйсфельд.

Ольга Эйсфельд, преподаватель группы А: "Процесс изготовления иконы завершается ее освящением".

«А наша главная задача как педагогов-наставников - передать нашим ученикам свои опыт, знания и умения, чтобы они могли идти дальше, выбрав свой путь», – завершила Елена Сосненко.

«Иконы… не содержат чудодейственной силы, а Господу угодно являть чудо от них или в присутствии их: или для возбуждения веры, кем-либо проявляемой, или для того и другого вместе. Затем высокое чествование сих икон уже последует естественно, как ради того, что Господу угодно было чрез эту икону явить милость Свою, так и потому, что чают и себе сподобиться той же милости пред сею иконою». Святитель Феофан, затворник Вышенский.

Ярослава Парака, «УНИАН-Религии».

