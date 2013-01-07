Рождественское обращение Святейшего Патриарха Кирилла к телезрителям

7 января 2013 года, в праздник Рождества Христова, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к телезрителям.

Сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, с праздником Рождества Христова!

Каждый год, когда мы соприкасаемся с этим праздником и стараемся проникнуть в смысл события, в честь которого он установлен, мы можем свидетельствовать, что соприкасаемся с тайной — с тайной рождения Бога, с тайной вхождения Бога в человеческую историю. Об этом замечательно сказал Иоанн Златоуст: «Бог соделался человеком, не переставая быть Богом. Тот, Кого не вместила вселенная, вместили ясли». Действительно, не вместимый вселенной Бог, Творец мира, Творец бытия всего, что нас окружает, становится одним из нас, входит в плоть и кровь человеческой истории.

С самого начала это непостижимое событие по-разному воспринималось людьми. Одни встретили Его с радостью, с надеждой, с любовью. Это были вифлеемские пастухи, это были восточные волхвы, это были те, кто окружал Спасителя, — Дева Мария, Обручник Иосиф. И, наверное, еще были люди, которые с открытой душой, с чистым сердцем взирали на Младенца, чудесно родившегося в вифлеемской пещере.

Но были ведь и те, кто с самого начала не принял Христа — те самые люди, которые не пустили Деву Марию и Обручника Иосифа под кров, те, у кого не нашлось места для них. Они не хотели пускать с улицы этих людей, чтобы они не нарушили их покой или покой их постояльцев, не создали трудностей, не создали некоего дискомфорта для их жизни. Были и другие, для которых рождение Спасителя было неким вызовом не только их благополучию, но и власти, могуществу и, что самое главное, греховному образу жизни.

За последующие 2 000 лет практически ничего не изменилось. Мир делится на тех, кто с радостью принимает Спасителя, кто с Ним связывает свою жизнь, кто отдает свой разум, свое сердце Ему и в Нем обретает мир, покой, радость, смысл жизни; но есть и люди, которые не могут принять Спасителя, потому что для них это означает пересмотр привычного образа жизни, отказ от каких-то представлений, которые им дороги, близки. А ведь иногда принятие Христа требует не только умозрительного согласия с фактом Его воплощения, но и перемены жизни, и очень многие люди не готовы на эту перемену.

Церковь на протяжении всей своей истории имела дело и с одними, и с другими. И те, кто Христа не принимает, не являются врагами Церкви — это те же самые братья и сестры, ради которых Господь пришел. И задача христианина, задача Церкви заключается в том, чтобы те, кто считает себя неспособным поверить и принять Его, поверили и приняли всем сердцем, осознав, что ради них пришел Господь.

Но вот еще чему учит нас вся эта история, связанная с Рождеством Христовым, события вокруг этого Рождения. Если Господь был принят пастухами, простыми людьми, то не означает ли это, что и мы сегодня должны искать Его не там, где блеск и злато, не там, где могущество и сила, а там, где слабость и нужда? Вот почему Господь, обращаясь к Своим последователям, и говорит о том, что необходимо для достижения Царствия Божия посещать больных, навещать заключенных, разделять свои возможности с теми, кто нуждается в нашей помощи (см. Мф. 25:34-40), а это в первую очередь инвалиды, престарелые, дети.

И вот о детях хотелось бы особенно сказать в эти дни. У нас много детей, которые не имеют родителей, даже при живых родителях. И как важно, чтобы наш народ с радостью, с особым чувством благодарности Богу принимал в свои семьи сирот, давая им не только кров и воспитание, но и отдавая им свою любовь. «Не мешайте детям приходить ко Мне», — говорит Господь (Мф. 19:14). И ведь это слово в каком-то смысле всех нас должно вооружить пониманием того, насколько значимы в глазах Божиих дети.

Именно в связи с праздником Рождества Христова я хотел бы обратиться с просьбой ко всем, кто может сделать важный шаг в жизни, направленный на усыновление детей, на поддержание сирот, — сделайте этот шаг. В нашей стране не должно быть сирот. Те, кто не имеет родителей, должны обретать их среди добрых, честных и отзывчивых людей.

Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами, укрепляя каждого из вас на пути вашей христианской жизни. А для тех, кто еще только приближается к пониманию тайны Рождества, а вместе с этой тайной — и к познанию Бога, я желаю успеха в этом непростом, но спасительном шествии навстречу подлинному смыслу жизни, которая открывается нам в рожденном Христе Спасителе.

Еще раз поздравляю всех вас, и Божие благословение пусть пребывает над всеми нами.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси