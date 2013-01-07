Патриарх Кирилл поздравил "народы исторической Руси" с Рождеством Христовым

В ночь с 6 на 7 января 2013, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Рождественские богослужения — великое повечерие, утреню и Божественную литургию св. Василия Великого. По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к пастве с Первосвятительским словом.

Дорогие владыки и отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим мироспасительным светлым праздником Рождества Христова! Этот праздник нас соединяет с самым важным событием истории — с рождением в Вифлееме Сына Божиего и Сына Человеческого — Господа Иисуса Христа, Спасителя мира.

Одно только слово «Спаситель» открывает нам тайну Его рождения, пришествия в мир, цель Его служения. Спасение — это то, о чем мечтает каждый человек в разных жизненных обстоятельствах. Обычно мы говорим о спасении, когда речь идет о жизни и смерти. Но как часто мы нуждаемся в разрешении конфликтов, преодолении трудностей, в победе над болезнями! Как часто мы нуждаемся в том, чтобы внести свой вклад в изменение к лучшему жизни нашей семьи, или общества, или всего народа. Мы обычно не используем слово «спасение», но именно это слово и покрывает все подлинные чаяния любого человека.

Господь пришел, чтобы спасти нас. И самое главное и великое спасение в том, что Он дает нам силы побеждать зло, а значит, наследовать Царствие Божие. Но Он дает нам также силы побеждать любую неправду и любое зло в нашей жизни, потому что если мы с Ним и если Его благодать, Его сила простирается на нас, то мы способны препобеждать всякие стесненные, несправедливые, конфликтные обстоятельства нашей жизни.

Праздник Рождества Христова вводит нас в понимание того, что означает пришествие в мир Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, а потому этот праздник, помимо всего того, что ему сопутствует — и радость, и веселье, в первую очередь обновляет нашу веру, обновляет наше понимание того, что такое быть христианином, помогает нам лучше понять, прочувствовать, принять к сердцу спасительную миссию Господа нашего Иисуса Христа.

И в этот радостный день Рождества Христова я хотел бы пожелать всем вам, народам исторической Руси, державе Российской, каждой семье, каждому человеку милости Божией, вне зависимости от того, понимает человек, что такое милость Божия или не понимает, принимает он таковую или не принимает. Я от всего сердца желаю милости Божией, чтобы через эту милость изменялись сердца человеческие, являлась красота Божиего творения, являлся нам Божественный лик.

С праздником вас всех спасительного Рождества Христова! Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси