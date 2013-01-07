Рождество Христово помогает понять смысл человеческой истории

Патриарх Кирилл на богослужении Рождественского сочельника высказал сегодня мысль о том, что "великая тайна Боговоплощения помогает нам понять смысл человеческой истории".

"Он заключается не в том, чтобы становиться богаче, чтобы обретать больше власти; или чтобы завоевывать другие народы, как это казалось и как это до сих пор многим кажется; но смысл истории заключается в познании воли Божией, в открытии для самого себя замысла Божиего о мире и человеке", - сказал патриарх после богослужения в храме Христа Спасителя.

Предстоятель выразил надежду, чтобы переживание праздника Рождества Христова укрепило людей "в вере в спасительную миссию Господа и Спасителя, родившегося ради нас и ради нашего спасения в Вифлееме".

Сегодня ночью патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя совершит главное богослужение праздника Рождества Христова.

ИТАР-ТАСС