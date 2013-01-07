Патриарх Кирилл призвал верующих "подражать в любви Спасителю"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании 2013 года призвал верующих "подражать в любви Спасителю" и "постоянно иметь в своем помышлении благо всего народа, Отечества и Церкви".

"Каждый из нас, совершая добрые дела, способен изменить хотя бы в малой мере окружающую действительность к лучшему. Только так мы вместе станем сильнее. Ибо беззаконие неспособно победить любовь, как тьма не может поглотить свет истинной жизни", — говорится в патриаршем обращении, опубликованном на сайте РПЦ и звучащем в Рождественскую ночь во всех храмах Московского патриархата.

По словам патриарха Кирилла, в истории России есть немало примеров того, как народ, возложив свое упование на Бога, преодолевал трудности и достойно выходил из самых непростых испытаний. Как напомнил предстоятель, многие из этих событий россияне вспоминали в минувшем году, в том числе 400-летие преодоления Смуты и 200-летняя годовщина Отечественной войны 1812 года.

Как отметил патриарх, "2013 год будет ознаменован празднованием 1025-летия Крещения Руси святым равноапостольным великим князем Владимиром. Принятие православной веры стало началом новой эры в жизни нашего народа".

Подводя итоги минувшего года, Церковь возносит "благодарение Богу и за Его великие и богатые милости, и за те скорби, которые Он попускал нам претерпеть", сказано в обращении. Патриарх отметил, что на протяжении всей своей истории Церковь не знала длительных периодов благоденствия: за временами мира и спокойствия непременно наступали времена невзгод и испытаний.

"Но во всех обстоятельствах Церковь словом и делом возвещала правду Божию, возвещает она ее и сегодня, свидетельствуя, что общество, построенное на принципах наживы, вседозволенности, неограниченной свободы, пренебрежения вечными истинами, отрицания авторитетов, нравственно нездорово и ему угрожают многие опасности", — говорится в обращении.

Накануне праздника, в Рождественский сочельник, патриарх Кирилл совершил Божественную литургию и великую вечерню в храме Христа Спасителя, после чего также поздравил духовенство и мирян с наступающим праздником Рождества Христова.

А 8 января, когда Церковь отмечает праздник под названием Собор Пресвятой Богородицы, патриарх возглавит в 09.30 Божественную литургию в исторически главном храме Руси — Успенском соборе Московского Кремля.

История и смысл праздника

Согласно евангельскому преданию, когда римский император Август, правивший Иудеей, объявил перепись населения, и каждый должен был записаться именно там, откуда был родом, — праведный Иосиф отправился с обрученной ему Пресвятой Девой Марией в свой родной город Вифлеем.

В гостинице не оказалось свободных мест, поэтому Иосиф и Мария нашли приют в пещере, куда загоняли домашних животных, то есть вертеп. В этом вертепе и родился Спаситель. Младенца Богородица положила в ясли.

Первыми поклониться воплотившемуся Богу пришли пастухи, которых известил Ангел. Вслед за ними пришли волхвы (восточные мудрецы-язычники), узнавшие о свершившемся чуде по появлению на небе необычной звезды. Эта звезда привела волхвов к месту Рождения Иисуса и потому именуется Вифлеемской.

Праздник Рождества, по учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей.

Вслед за Рождеством по церковному календарю наступают святки — время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.

РИА Новости