Синод УПЦ прославил новых святых, образовал епархии

Священный Синод Украинской Православной Церкви на заседании 5 января благословил местное прославление и почитание новых святых, образовал новые епархии и монастыри, сообщает официальный сайт УПЦ.

В частности, Синод благословил местное прославление и почитание в пределах Александрийской епархии священномучеников Адриана Вожакова (†1937) и Димитрия Сурмели (†1937). Были утверждены иконописные изображения святых, проекты тропаря и кондака. Память святых будет чтиться в день их прославления.

В список новомучеников и исповедников Запорожских Синод благословил внести новопрославленных святых — исповедника Феодосия Станкевича, исповедника Митрофана Воздвиженского, священномученика Александра Шишина и исповедника Философа Зябрева.

Также определением Синода установлены дополнительные дни памяти исповедника Феодосия Мелитопольского (5/18 сентября), а также местночтимых святых Полтавской епархии святителя Афанасия Полтавского (27 сентября / 10 октября), священномученика Гавриила Полтавского (20 мая / 2 июня) и преподобномученика Нила Полтавского (4/17 июля), причисленных к лику новомучеников и исповедников ХХ века решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей в 1981 году.

Синод благословил открытие скитов ставропигиального женского монастыря в честь Афонской иконы Божией Матери в Малинском и Брусиловском районах Житомирской области и Головчинецкого Спасо-Преображенского женского монастыря в Летичевском районе Хмельницкой области. Мужской Свято-Троицкий монастырь в с. Ольховцы Тячевского района Закарпатской области решением Синода преобразован в женский.

Священный Синод УПЦ также принял решение об образовании Могилев-Подольской епархии, в состав которой вошли районы Винницкой области, входившие прежде в Винницкую и Тульчинскую епархии. Управляющим Могилев-Подольской епархией с титулом «Могилев-Подольский и Шаргородский» назначен архиепископ Агапит (Бевцик). Епархиальному архиерею Винницкой епархии Синод постановил в дальнейшем именоваться «Винницкий и Барский», за епархиальным архиереем Тульчинской епархии Синод оставил титул «Тульчинский и Брацлавский».

В Луганской области решением Синода образована Ровеньковская епархия, управляющим которой с титулом «Ровеньковский и Свердловский» назначен епископ Пантелеимон (Поворознюк). В состав Ровеньковской епархии вошли Антрацитовский, Краснодонский, Лутугинский и Свердловский районы Луганской области, а также города областного подчинения, находящиеся на территории этих районов.

Правмир