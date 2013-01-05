Как встречают Рождество Христово известные украинцы?

Православие в Украине

РОЖДЕСТВО – особый праздник, праздник детства, семьи, а главное – чуда рождения Господа нашего Иисуса Христа. И существует целое множество традиций, связанных с его празднованием. Портал «Православие в Украине» спросил у известных украинцев об их традициях и праздновании светлого Рождества.

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Олександр МАЗУРЧАК: «На Різдво завжди їдемо до моєї мами…»

Заступник голови КМДА

Різдво – це сімейне свято, тому на Різдво я завжди стараюсь поїхати до своєї мами, і в колі сім’ї - зі своїм рідним братом, своєю дружиною, з дітьми - стараюсь разом провести це свято. Це вже традиція. Якщо Новий рік святкуємо своєю сім’єю, то на Різдво завжди їдемо до мами.

У Кам’янці-Подільському, звідки я родом, на Різдво завжди звершується святкове богослужіння, проходить воно урочисто, за службою збирається багато людей. Я сам, зізнаюсь, не ходжу на Різдвяне нічне богослужіння, на жаль, не завжди маю такої можливості. А моя мама, моя дружина постійно ходять до церкви.

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Олег КАРАМАЗОВ: «Рождество встречаю в храме, но в этом году буду встречать – в небе…»

Лидер группы «Братья Карамазовы», организатор празднования 1025-летия Крещения Руси

Обычно Рождество, конечно же, встречаю в храме. Если я в Киеве, то встречаю в Голосеевской обители, где служит мой духовник. Если не в Киеве, то все равно Рождество обязательно связано с удивительной праздничной всенощной. Ну, а после службы мы идем домой – и празднуем уже за Рождественским столом. Правда, в этом году Рождество я буду встречать – в небе...

В канун Рождества, 6 января, мы причастимся – и сразу вылетаем в Индию. Так вышло, что мы смогли купить билеты только на это число, поэтому в этом году на Рождество мы будем лететь с друзьями и близкими в самолете. Летим долго, и, как я подсчитал, как раз в Рождество Христово будем лететь на Восток – навстречу звезде.

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Лилия ПОДКОПАЕВА: «Каждый год на Рождество идем на службу в церковь, даже если мы далеко от Родины…»

Чемпионка мира по спортивной гимнастике

Каждый год мы на Рождество обязательно идем на службу в церковь. В прошлом году, так получилось, на Рождество мы были во Флориде, ездили в город Сент-Пит, там есть православная церковь. И мы молились в храме уже даже вместе с детьми, правда, не всю Рождественскую службу, дети еще маленькие, но тем не менее.

Я считаю, что Рождество – один из самых главных праздников! Конечно же, очень важно, чтобы в этот день вся семья была в сборе, все были вместе.

Мне кажется, что каждый человек в Рождественские праздники также должен сделать что-то нужное, правильное и полезное. Иногда нам кажется, что какая-то одноразовая помощь – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение для тех детей, которые сироты, которые нуждаются в тепле. И как бы пафосно не звучало, дети – наше будущее, и мы просто не имеем права не помогать, не протягивать им руку помощи. Потому, что чужих детей не бывает. Я уверена, когда все люди объединяются одной «сердечной» целью, то очень многое можно сделать. С Рождеством!

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Юрий МОЛЧАНОВ: «Для меня стало традицией встречать Рождество в деревне – с ночным богослужением, с обычаями»

Телепродюсер, один из основателей Международной организации«День Крещения Руси»

Я буду встречать Рождество в украинской деревне у своих родственников. Для меня уже стало крепкой традицией встречать Рождество Христово в деревне с ночным Рождественским богослужением, с нашими обычаями, затем – с разговением.

В таком праздновании Рождества сохраняется дух Украины, дух Николая Васильевича Гоголя, который в этот праздник самый близкий моей душе. Видимо, то подсознательное стремление воссоздать ощущение Рождества, которое я прочувствовал в детстве, прочитав впервые «Ночь перед Рождеством» Гоголя, теперь проявляется в моем стремлении встречать Рождество в тихой украинской деревне.

В 14 лет, когда произошел некий перелом в моем сознании, когда я осознанно крестился, стал разделять Новый год и Рождество. Празднование Нового года для меня стало утрачивать свое былое значение, уступая место Рождеству.

Так случилось, что Новый год прочно вошел в нашу культуру, и пока, наверное, это – неизбежность. Однако считаю, что не стоит ругать людей, которые отмечают Новый год, что они не постятся, бурно празднуют. Конечно, кто умеет, тот может поститься и может не отмечать Новый год, но в эти дни важнее помнить о мирном отношении к другим. В этом году я был на ёлке и видел, что люди доброжелательные, пусть они выпившие, но они с любовью поздравляют друг друга. А ведь у нас и так мало поводов для изъявления любви...

Если человеку с детства привить правильное понимание Рождества Христова, тогда будет все хорошо, а насильно переделывать взрослого человека – очень сложно. Главное, что люди умеют радоваться, и думаю, мы все равно придем к тому, что Рождество вытеснит Новый год.

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Александр ГВОЗДИК: «Рождество встречаю с "боксерской" семьей, но всегда вспоминаю теплые моменты из детства…»

Призер Олимпиады-2012 в Лондоне по боксу

У меня есть одна семья, и есть семья вторая – боксерская. И, наверное, 90% праздников я встречаю не со своей первой семьей, а со своей второй. Дома я встречаю только Новый год.

А Рождество Христово я буду встречать в Конча-Заспе, на сборах. Вот так все Рождественские праздники я и встречаю…

Вообще Рождественские праздники мне всегда очень нравились – родители в детстве ставили ёлку, дедушка делал какие-то специальные игрушки, лампочки цветные. Это сейчас в магазинах полно всяких гирлянд. Когда мне было лет 5, всё это люди делали своими руками, было очень интересно. Как на Новый год, так и на Рождество мы лепили снеговиков. Весело было! Поэтому говоря о Рождестве, всегда вспоминаю те теплые моменты из детства.

Считаю, что в Рождественские дни мы можем помочь тем, кто нуждается в помощи, у кого нет родителей или нет здоровья. Думаю, что с нас не убудет, если мы чем-то, если, конечно, есть возможность, поможем человеку. Знаете, к человеку, который делает хорошие дела, они потом всегда возвращаются. А те, кто нуждаются, благодаря нашей маленькой лепте смогут порадоваться празднику Рождества.

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Тарас ТОПОЛЯ: «Різдво для мене – згадка про народження Іісуса Христа та про родинне тепло…»

Соліст гурту «АнтитілА»

Різдво, для мене, поєднує дві позиції. З релігійної точки зору, Різдво – згадка про народження Месії, народження Іісуса Христа, Який для всіх православних християн є Тим, до Кого треба прагнути.

А з побутової точки зору, Різдво для мене – приємний теплий період, коли збираються разом рідні, близькі, це – радість, тепло і душевна сімейна атмосфера.

Але останнім часом, так стається, що Різдво я зустрічаю на концертах.

Головним атрибутом Різдва у моїй родині є кутя. Я обожнюю цю страву. Загалом сімейне святкування Різдва пов’язує мене з тим, що, по-перше, це дає змогу згадати про своїх близьких, рідних, з якими давно не спілкувався, потрапити до них, допомогти, чим можливо, порадити щось, відчути родинне тепло, про яке ми часто забуваємо через те, що щоденно виходимо на «тараканні біга».

Є в нас традиція колядувати – по сусідах я не колядую, а до близьких обов’язково заходжу. В мене є бабуся, яка традиційно дарує мені якісь солодощі на Святвечір – це триває з самого дитинства і навіть до сьогодні.

Звичайно ж, ми стараємось ходити в церкву на святкове Різдвяне богослужіння, щоб хоч якось стати чистішими і досягнути подоби з Іісусом Христом.

На жаль, сьогодні багато людей ходять до церкви на Різдво як на ритуал, що є нібито модою, який насправді всередині є пустим. Вважаю, що в такому разі краще просто зустріти Різдво вдома зі своєю сім’єю.

Ольга Мамона