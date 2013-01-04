Илие II дадут премию фонда единства православных народов

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II посетит Москву 20 января. Визит Католикоса-Патриарха в столицу России состоится по приглашению Патриарха Кирилла и приурочен к его награждению премией Международного общественного фонда единства православных народов «за особые заслуги в деле укрепления братских уз между православными народами и Церквами», сообщает ИТАР-Тасс.

«Эта премия будет вручена Илие Второму 23 января 2013 года в Кафедральном Соборном храме Христа Спасителя. Церемония приурочена к празднованию 80-летия со дня рождения Илии Второго и 35-летия его интронизации Католикосом-Патриархом всея Грузии», — сказано в сообщении Патриархии Грузии.

Премия фонда единства православных народов вручается ежегодно Русской Православной Церковью духовным и политическим лидерам, а также выдающимся общественным деятелям. 4 января 2013 года Илие II исполняется 80 лет, а 23 декабря нынешнего года отмечается 35-летие его интронизации Католикосом-Патриархом.

Последний раз его визит в Патриарха Илии в Россию состоялся в ноябре 2011 года.