Патриарх Кирилл: Жизнь Церкви и народа невозможно разделить

3 января, в день памяти святителя Московского Петра, всея России чудотворца, Святейший Патриарх Кирилл возглавил служение Божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, где покоятся честные мощи первого Московского святителя, сообщает Патриархия.ru. По окончании Литургии Святейший Владыка обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я всех вас хотел бы поздравить с первой Патриаршей соборной Литургией в наступившем 2013 году, которую мы отслужили в Успенском соборе Московского Кремля, у гробницы с мощами святителя Киевского, Московского и всея Руси Петра.

Святитель Петр основал собор, в котором мы с вами совершили сегодня богослужение. Жил он в конце XIII и в XIV веке. Это было суровое время. Татаро-монголы разорили Киев, мать городов русских. Великокняжеский двор покинул пределы Киева, потому что там невозможно было находиться — из-за разрушения стен на город постоянно нападали кочевники. Чтобы сохранить управление Русью, великий князь переезжает во Владимир-на-Клязьме, на северо-восток Святой Руси, и сюда же переезжают Первосвятители земли Русской — митрополиты Киевские.

Имя святителя Петра стало известно еще в далекой Волыни — он происходил оттуда, с западнорусских рубежей. Он родился в семье добрых и благочестивых родителей, был отроком чрезвычайно благочестивым, рано овладел грамотой и изъявил желание подвизаться в монастыре. Его монашеская жизнь первоначально протекала в одном из волынских монастырей. Но этого было недостаточно святителю Петру, и он отправляется на речку Рата, там же, на Волыни, чтобы основать особо строгую общежительную обитель, и вскоре становится для многих духовным авторитетом.

К нему нередко приезжает правитель Западнорусской земли Юрий Львович, князь Галицкий. В то время вся Галиция была православной, никто не мог даже помыслить, что когда-то этот край, один из центров Святой Руси, перестанет быть православным, что и случилось в более позднее время. И митрополит Киевский и всея Руси Максим, который жил во Владимире вместе с великим князем, посещая святителя Петра в бытность его еще игуменом обители на Рате, получил от него замечательно написанный образ Успения Пресвятой Богородицы, ибо Петр не только навык в науках, но и стал замечательным иконописцем.

Когда же святитель Максим скончался, великий князь Киевский Михаил, святой Божий человек, живший в то время во Владимире и имевший также в уделе город Тверь (а потому вошедший в историю как Михаил Тверской), пожелал, чтобы Киевским митрополитом стал его единомышленник Геронтий. И он отправляет Геронтия в Константинополь, чтобы тот принял от Патриарха Константинопольского посвящение на кафедру святителей всея Руси. Но одновременно и благочестивый галицкий князь Юрий Львович направляет в Константинополь Петра, игумена обители на Рате, и там, в Константинополе, совершается действительно Божественное избрание — Патриарх избирает не посланного великим князем Геронтия, а посланного князем Юрием будущего святителя Петра, и на него возлагаются святительские одежды.

Как святитель Киевский и всея Руси, Петр возвращается на Русь и поселяется в Киеве. Это было очень рискованно, город регулярно разорялся, и митрополит всея Руси мог погибнуть. Все же целый год святитель Петр жил на исторической кафедре, но затем, как того требовало благоразумие, удалился в город Владимир-на-Клязьме под охрану великого князя и здесь совершал свое служение.

А затем, несомненно по воле Божией и Его промыслу, он покидает Владимир, который был в то время столицей Руси, и отправляется в Москву. Князь Иван Данилович Калита, любивший Москву, предложил ему приехать в этот город, и, откликнувшись на эту просьбу, святитель Петр прибывает в Москву, где закладывает общерусский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы — на том самом месте, где мы сейчас стоим. С этого святого храма и началась новая история Руси с центром в городе Москве. Святитель Петр не дожил до освящения собора — он вскоре скончался и был торжественно похоронен прямо здесь, в строящемся храме. А ныне его мощи пребывают вместе с нами, освящая этот престол Патриархов Московских и всея Руси.

По воле Божией именно в этом соборе совершались самые выдающиеся события нашей гражданской и церковной истории. И какая же нам радость начать в 2013 году торжественные богослужения именно с Литургии у мощей святителя Петра, в день его памяти, под сводами исторического Успенского собора, который и определил Москве быть столицей!

Вот как всё в нашей истории взаимосвязано! Любой непредвзятый исследователь видит, какое огромное значение имела Православная Церковь не только для формирования Русского государства на берегах Днепра, но и для укрепления того же государства с новой столицей на берегу реки Москвы, что подготовило освобождение нашего народа от 300-летнего иноземного господства. Жизнь Церкви и жизнь народа так связаны, что их невозможно разделить, по одной только причине, что народ — это и есть Церковь. Практически так сохраняется до сего дня — с той лишь поправкой, что многие члены Церкви, крестившись, не воцерковились, не осознают себя членами Церкви, не знают своей истории, не питаются от благодатных источников исторического и духовного ведения, а потому становятся легкой добычей тех, кто хотел бы разрушить всякую историческую память и веру православную.

Верим, что молитвами святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, будет сохраняться вера православная на Святой Руси, духовно объединяя братские народы России, Украины, Беларуси, многих живущих в Казахстане, Молдове и других странах. Верим, что неслучаен был подвиг наших великих предшественников — великих князей, митрополитов, Патриархов, царей, тех, кто умножал силу Святой Руси, в первую очередь обращая внимание на духовное состояние людей, на их идеалы, на то, что должно быть движущим началом в жизни человека. Дай Бог, чтобы по милости Божией, молитвами святителя Петра, молитвами всех святых, в земле нашей просиявших, через смиренное служение Русской Православной Церкви в народе нашем никогда не прекращалась сильная вера и светлое нравственное чувство, которое возвышает человека, делая его непобедимым. Пусть будет так молитвами святителя и чудотворца Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. Аминь.

С праздником поздравляю вас!