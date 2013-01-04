В Петербурге поставили крест в честь воссоединения православных церквей

3 января в Санкт-Петербурге в Митрополичьем саду Александро-Невской лавры состоялось торжественное открытие поклонного креста, установленного в честь пятилетия восстановления канонического единства Русской Православной Церкви.

По окончании Божественной литургии крестный ход во главе с наместником лавры епископом Выборгским Назарием и епископом Лодейнопольским Мстиславом направился из Свято-Троицкого собора обители по набережной реки Монастырки к месту установки креста.

В церемонии открытия и освящения креста приняла участие делегация Русской Зарубежной Церкви во главе с архиепископом Берлинско-Германским и Великобританским Марком.

По словам владыки Марка, «в истории Церкви было, есть и будет множество разделений. Часто они возникают на вероисповедной основе, но разделение в Русской Церкви было исключительно административное. Господь сподобил нас найти путь общения, духовно сохранявшегося в нас единства. Мы чаяли единства, стремились к нему, и вера привела нас к нему. Мы снова стоим перед престолом Божиим и едиными устами восхваляем Господа».

От имени Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона архиепископ Марк поблагодарил всех, кто способствовал установке креста.

Акт о каноническом общении двух Церквей был подписан в Москве 17 мая 2007 года Святейшим Патриархом Алексием II и Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви митрополитом Лавром. На церемонии подписания документа присутствовал полномочный представитель Президента РФ В Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко (сейчас губернатор Санкт-Петербурга).

Обращаясь к участникам торжественной церемонии открытия памятного креста, Г.С. Полтавченко, в частности, отметил: «Подписание Акта о каноническом общении — выдающееся событие не только церковной, но и общенациональной истории. Оно доставило огромную радость православным верующим в России и за рубежом. Преодолев трагические события истории, мы сделали важный шаг в укреплении общенационального единства».

По мнению губернатора, сейчас необходимо «повсеместное и плодотворное соработничество церковных и светских властей во имя укрепления духовных традиций, торжества нравственных начал во всех сферах жизни общества».

Епископ Выборгский Назарий вручил автору проекта поклонного креста Эвелине Соловьевой серебряную медаль святого апостола Петра, отметив большой вклад скульптора в монументальное искусство Санкт-Петербурга. Э. Соловьева автор памятного знака «Послание через века» («Раскрытой книги») на Университетской набережной, памятников 2000-летию Рождества Христова и пострадавшим за веру в Александро-Невской лавре, сообщает «Вода живая».

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