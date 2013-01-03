Освящен восстановленный Успенский собор Лавры

3 января Блаженнейший Митрополит Владимир совершил Чин освящения восстановленного Успенского собора Киево-Печерской Лавры, а после - Божественную литургию, сообщает официальный сайт УПЦ.

На малом входе Архипастырь удостоил ряд насельников Лавры богослужебных наград.

В конце богослужения Митрополит Владимир поздравил духовенство, насельников и прихожан Киево-Печерской обители с обновлением главного монастырского храма и поблагодарил всех, кто приобщился к этому событию.

В свою очередь, наместник монастыря митрополит Павел поблагодарил Его Блаженство за молитвы и опеку над монастырем и братией.

За заслуги перед Украинской Православной Церковью и помощь в реставрации Успенского собора Предстоятель отметил благотворителей и меценатов церковными наградами.

СПРАВКА

Успенский собор - главный храм Киево-Печерской Лавры. Построен в 1073-1078 годах по инициативе прп. Феодосия Печерского средствами князя Святослава II Ярославича. За свою историю несколько раз подвергался изменениям и разрушениям. После закрытия монастыря в 1926 г. храм использовался как объект музейного показа. Почти полностью уничтожен взрывом 3 ноября 1941 года. Согласно Указу Президента Украины от 9 ноября 1995 года Успенский собор был восстановлен в 1998-2000 годах.

Восстановленный Успенский собор был освящен Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром в День Независимости Украины 24 августа 2000 года.

В течение нескольких последних лет в соборе продолжались работы по воссозданию росписи и убранство интерьеров. Соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке Концепции воспроизведения стенописи Успенского собора Киево-Печерской Лавры завершено выполнение работ по отделке главного алтаря собора. Работы выполнены усилиями Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника по манере исполнения Киево-Лаврской живописной школы первой половины XVIII века. Воспроизведен роспись максимально приближен к аутентичной живописной техники масляными красками. Также практически полностью завершено воспроизведение отделки центральной части собора - стенопись и отделки мраморными панелями. В живописи центрального объема храма изображены семь многофигурных композиций Вселенских соборов, сопровождающиеся большими надписями с перечнем принятых на них правил.