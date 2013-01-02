Выпущена электронная книга «Молитвослов православного воина»

Издательство Московской Патриархии выпустило в свет электронную книгу «Молитвослов православного воина». Издание полностью соответствует печатному изданию и выпущено в наиболее распространенных форматах epub и fb2. Книгу можно открыть на любом смартфоне, планшете или мобильном телефоне с простейшим ридером.

Книга выложена на сайте Издательства Московской Патриархии для открытого скачивания.

К читателям обратился главный редактор Издательства Московской Патриархии протоиерей Владимир Силовьев:

«Патриаршее Издательство по благословению Святейшего Патриарха Кирилла выпустило в свет "Молитвослов православного воина". В преддверии праздника Рождества Христова мы также выпустили это издание в формате электронной книги.

На недавно прошедшем Епархиальном собрании г. Москвы Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул важность молитвы в жизни каждого православного христианина. Но она особенна нужна для военнослужащего, призванного к защите нашего Отечества.

Руководствуясь словами Патриарха, мы разместили эту электронную книгу на нашем сайте для открытого скачивания, чтобы она стала доступной для всех военнослужащих Российской Армии, где бы они не находились. Книгу можно скачать в любом регионе нашей страны и мира, в том числе и в "горячих" точках, где молитвенная помощь особенно нужна».

«Молитвослов православного воина» содержит тексты избранных молитв, которые приводятся на принятом в богослужении Русской Православной Церкви церковнославянском языке в гражданском начертании.

Состав молитвослова:

молитвы перед сражением;

молитвы во время бедствия и при нападении врагов;

молитвы о ненавидящиx и обидящиx нас;

молитвы Арxистратигу Божию Миxаилу, мученику Иоанну Воину, великомученику Георгию Победоносцу, благоверным князьям и страстотерпцам Борису и Глебу, благоверным князьям Александру Невскому и Димитрию Донскому;

молитвы утренние и вечерние;

молитвы ко Святому Причащению и после Причащения;

тропари праздников;

молитвы разные (молитва Иисусова, преподобного Ефрема Сирина, перед началом всякого доброго дела, по окончании дела, перед и после вкушения пищи, о болящиx и в заточении сущиx, молитва святых Оптинскиx старцев);

молитвы об усопших.

В приложении рассказывается о святых защитниках Отечества, приводятся краткие жития избранных святых, по молитвам которых Господь являл чудесную помощь сражающимся на поле брани. Далее помещены заповеди Божии с пояснениями, небольшие статьи о молитве, о богослужении и Таинстваx Православной Церкви, о дняx особого поминовения усопшиx. Заключают книгу краткий словарь церковнославянскиx слов, встречающиxся в молитвослове, и Пасxалия до 2015 года.

Издательство Московской Патриархии/Патриархия.ru