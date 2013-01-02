3 января состоится освящение восстановленного Успенского Собора

Более чем за девять столетий своего существования Киево-Печерская Лавра претерпела множество событий. Монастырь развивался, поражал своей красотой и благолепием. Вместе с тем обитель неоднократно подвергалась разграблению и разрушениям.

В ноябре 1941 года Киево-Печерская Лавра лишилась своего духовного сердца – в результате взрыва был разрушен Успенский собор. Молитвами и стараниями Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира, а также наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, древний собор был восстановлен.

В четверг, 3 января, Блаженнейший Владыка в сослужении викарных архиереев совершит чин освящения восстановленной Великой Церкви Успения Божией Матери.

Начало богослужения в 8.30.

Фото Андрея Середы

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