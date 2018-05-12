О чем просят дети матушку Алипию Голосеевскую накануне Рождества?

Рождество Христово для каждого из нас – это праздник чуда, сказки и детства. И кажется, что нет ничего волшебнее, чем предрождественские дни, наполненные радостью ожидания Рождества Христова и запаха хвои и мандаринок.

Несмотря на праздничные приготовления, в Свято-Покровском Голосеевском монастыре в эти дни многолюдно. Уже по традиции люди пришли почтить память матушки Алипии Голосеевской, совершаемой 30-го числа каждого месяца, и поблагодарить Бога за прошлый год.

И снова главный храм обители, освященный в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник», напоминал «рукавичку» – столько было прихожан за Божественной литургией, среди которых были и дети.

В эти предрождественские дни мы решили спросить именно у детей, о чем они просят у Господа и с чем обращаются к монахине Алипии (Авдеевой). Ведь праздник Рождества Христова является праздником детства, и не зря матушка Алипия считала детей – «святыней».

ИТАК, О ЧЕМ ПРОСЯТ ДЕТИ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ?

Саша, 7 лет, из Киева:

– О здоровье мамы, папы, моих бабушек.

Сестра Яна, 10 лет:

– Я буду просить у Бога и матушки Алипии о здоровье моей семьи, а также – успехов в учебе.

Виктория, 6,5 лет, с. Бузова, Киевская обл.

– Я всегда молюсь Господу, мы часто с бабушкой Надеждой и моим дедушкой приезжаем к матушке Алипии. Я буду просить, чтобы мои папа и мама были здоровы, чтобы моя сестренка Анна была здорова, подрастала быстрее – ей сейчас 1 год, она еще многого не понимает, но уже даже у нее есть свой Букварик. Чтобы мама с папой ходили в церковь, чтобы они молились. И еще – я хочу себе книжечку. У меня уже есть одна хорошая такая, я ее сегодня по дороге читала (показывает «Молитвослов для детей» – авт.).

Я свою сестренку уже учу. Мы на уроке изучали комнаты, например, в ванной мы моемся, на кухне – готовим. Я учила сестренку свою этому тоже. А еще учила ее планетам. Знаете, есть такие планеты Солнечной системы?

Я знаю много о матушке Алипии, мне бабушка о ней читает часто. Знаю, что она три года прожила в дупле, что апостол Петр вывел ее из тюрьмы через черный выход к морю, знаю, что ее два раза прятали. Представляете, как это – сидеть в дупле? Три года? А еще у ее домика в прошлом году мы видели радугу такую, выше часовни. А когда родителей матушки Алипии расстреляли, то она понесла милостыню соседям, и всегда просила, чтобы мы молились за ее родителей. А еще матушка всегда молилась за всех, а за себя никогда не просила у Бога ...

Надежда, бабушка Виктории:

– Несколько лет назад мы попали в ужасную аварию, я не думала, что мы даже живы останемся, а я очень молилась – и слава Богу за все!..

Мы сами из Одесской области, так решили продать там квартиру и переехать поближе к детям. Очень боялись, потому что нас обмануть хотели. А я крепко молилась и Богу, и матушке Алипии, чтобы нам попались знакомые, и так получилось, что пришел покупать нашу квартиру человек из нашего села. Потом мы еще боялись риэлтора, а в конце пришла женщина, с которой мы раньше вместе работали.

Я очень просила, молилась матушке Алипии – и спасибо Богу Святому, Пресвятой Богородице и матушке Алипии, что они нам помогают.

Нам, правда, не очень близко ехать в Голосеевский монастырь, но мы стараемся частенько приезжать с Викторией. Так что Вика часто здесь бывает, всегда дорогой читает молитвы к Господу, причащается, спрашивает меня и о святой Анне, и о Божией Матери, и просит, чтобы я ей читала о матушке Алипии ...

Даша, 10 лет, из Киева:

– Я прошу, чтоб матушка Алипия дала здоровья и счастья моей семье. И очень хочу, чтобы родители на Рождество мне подарили собаку.

Валя, 10 лет, с мамой Ксенией, из Киева:

– К матушке мы с мамой приезжаем часто. Буду просить о здоровье, чтоб мамочка не болела, чтоб моя сестричка Женя не болела (ей 7 лет, и у нее какие-то непонятные болезни). Хочу, чтоб был мир во всем мире, тогда люди будут добрые, тогда люди не будут расстраиваться, не будут болеть, тогда у всех будет все хорошо!

Юлия, 15,5 лет, из Киева:

– Буду просить у матушки, как, впрочем, и всегда, о ее заступлении и молитвах о нас, о вразумлении, чтобы начать этот новый год с «чистого листа», в плане душевной чистоты, конечно.

Назар, 11 лет:

– Я уже не впервые у матушки Алипии, сейчас буду у нее просить, чтобы учиться хорошо, ума просить, чтобы научиться всему-всему. Хочу стать, когда буду взрослым, парикмахером. Еще буду просить о здоровье мамы, бабушки, о здоровье сестренки двоюродной Леры, и еще скоро у нас родится сестренка, за нее буду просить ...

Давид, 4 года, из Киева:

– Мы с мамой купили мне иконку – там Боженька, Божья Матерь и матушка Алипия. Буду просить о здоровье мамы, чтоб быть послушным, чтобы у мамы все было хорошо, чтоб все хорошо отдохнули. У мамы есть книга о матушке.

– У тебя за плечами такой большой рюкзак, там случайно не книга о матушке Алипии?

– Не-е. У меня в рюкзаке есть мотоцикл игрушечный с конструктором. И еще сухарики от матушки Алипии, я их люблю.

Катя, 4 года, из Киева:

– Я узе не впелвые у матуски. Буду плосить о здоловье для мамы, для своих родных (оставлено произношение ребенка – ред.).

– Катенька, а сколько тебе годиков?

– Четыле (показывает пальчики). Я знаю много букв, но не все произношу холосо. Ничего, еще научусь.

– А что ты просила на Новый год, на Рождество?

– На Новый год я просила ежика, написала даже письмо ...

– Настоящего ежика?

– Нет, игрушку. А на Рождество ничего не просила. Рождество – «волсебная» ночь, но на Рождество никто не приходит ...

– Да, на Рождество не приходят святой Николай и Дед Мороз, но приходит Христос, Он в этот день родился. Нужно только впустить Его в свое сердце. С Рождеством, Катенька.

– Спасибо! И вас с Рождеством!

Валерия, 12 лет, Васильков, Киевская область:

– Буду просить о здоровье, уме, чтобы никто не болел, чтобы все было хорошо в нашей семье. Мы впервые сегодня приехали к матушке Алипии, слышали от наших друзей много о ней, потом прочитали с мамой в интернете, и сегодня приехали сюда.

Анна, 8 лет, младшая сестричка:

– Я буду молиться за здравие моей подружки Оли, о маме Ларисе, о папе Жене, о Вадиме. Поставлю свечечки за них.

*** Так случилось, что на днях на глаза как раз попались письма других детей, из так называемой элитной школы, которые писали следующее: «Хочу на Рождество планшет, а еще –поскорее вырасти. Поэтому когда мне будет 20 лет, я буду ездить на Bugatti Veyron, жить на юге Франции и буду общаться с Робертом Дауни (младшим)», «Хочу себе планшет с яблочком и Бакуган», «Хочу, чтобы мне родители подарили Машу из мультфильма про Машу и Медведя, а моему брату – Губку Боба», «Хочу себе настоящую пони, я назову ее Лола»... Грусти и разочарованию не было предела. И насколько было радостно слышать от детей, посетивших в эти дни Свято-Покровский Голосеевский монастырь, совсем другие просьбы.

Приятно поражает то, что эти дети в своих просьбах выглядят взрослее нас. Они не просят планшетов, не стремятся ездить на Bugatti Veyron и жить на юге Франции, а просят о вечных христианских и жизненных ценностях. Дети – разного возраста: от 4-х до 16-ти лет. И низкий поклон родным и духовникам наших детей, которые прививают им истины.

С Рождеством Христовым!

Ольга Мамона – для "УНИАН-Религии"

