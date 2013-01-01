Патриарх Кирилл совершил молебное пение на новолетие

31 декабря 2012 года, за несколько часов до наступления Нового года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение на новолетие в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Перед началом новогоднего молебна Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к пастве с Первосвятительским словом.

"Несколько часов отделяют нас от нового года. Сама по себе дата празднования нового года является условной. Разные дни полагались в основу нового лета, и долгое время на Руси новым годом было 1 сентября по юлианскому календарю, но со времени государя императора Петра I этим днем стало 1 января.

Новый год помогает людям отсчитывать время жизни. Дата нового года помогает вести хронологию. Это необходимо, и не просто из-за праздного любопытства, — необходимо для того, чтобы у людей было целостное восприятие истории, чтобы не смешивались события и чтобы человек был способен, по крайней мере раз в году, подумать о прошлом и о будущем.

В этом смысле празднование нового года имеет и духовный смысл, потому что мы, люди верующие, оценивая год прошедший, должны в первую очередь применять к оценке этого года не те мерила, которые используют люди светских профессий, оценивая минувший год с точек зрения политической, экономической, социальной. У нас должно быть свое видение истории, которое тесно связано с понятием спасения.

Что произошло с нами? Что произошло с окружающими нас людьми? Что произошло с нашим обществом? Что произошло с родом человеческим? Куда мы идем? Становимся ли мы лучше или хуже? Этот вопрос каждый должен обратить к самому себе, в том числе сравнивая свои мысли, свои поступки с тем, что было в прошлом. И если, честно размышляя пред лицом Божиим о своей собственной жизни, мы почувствуем, что в минувшем году жили в духовном смысле хуже, чем в году предыдущем, то это будет означать для каждого человека, трезвенно относящегося к своей духовной жизни, необходимость что-то в ней изменить.

Оценивая прошлый год, мы, в первую очередь, должны задать себе этот вопрос. Конечно, каждый на него ответит по-своему. Но если в результате этих размышлений мы придем к убеждению, что необходимо что-то изменить качественно в своей жизни, исправить то, что представляется ошибочным, неправильным, греховным, то мы с пользой пройдем черту, отделяющую нас от прошедшего года и полагающую временную основу лету будущему.

Одновременно, переступая эту символическую черту, мы должны подумать и о будущем. Будущее сокрыто от человека. Господь не дал людям способность видеть будущее, за редчайшими исключениями, когда это видение будущего дается людям особенно духовно опытным и зрелым. Но, не зная будущего, мы имеем возможность обращаться к Господу с молитвой — с горячей молитвой о том, чтобы Он помог нам в предстоящем лете Его благости духовно возрастать от силы к силе, чтобы Он помог народу нашему меняться к лучшему, преодолевая искушения и соблазны нынешнего века, устрояя свою жизнь по Божиему закону.

Мы будем молиться о благополучии нашего Отечества, всей исторической Руси, чтобы Господь приклонил милость Свою ко всем нам, даровал нам мир, способность к духовному возрастанию, благоденствие. Мы будем молиться и о Церкви нашей, чтобы Господь укрепил ее единство, сделал ее еще более сильной духовно, способной нести слово Божие и весть о спасении каждому современному человеку. Мы помолимся и о наших родных и близких, о наших родителях, детях, братьях, сестрах, особенно о тех, кто нуждается в такой молитве, о больных, о тех, кто бедствует духовно или материально, об озлобленных, о заблудших, о потерявших Бога и не желающих Его найти. Мы будем призывать милость Божию и к ближним, и к дальним. И встреча нового года, наполненная этой молитвой, будет достойной с точки зрения отношения христианина ко времени прошлому и будущему.

Сегодня мы собрались с вами здесь, в соборном Храме Христа Спасителя, как и по всей земле нашей собираются сегодня в храмы для того, чтобы молитвой встретить новый год и Господу поручить нашу жизнь и жизнь наших близких. Надеемся, что Господь приклонит милость ко всем нам и дарует нам мирное и благое новолетие. Аминь".

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси