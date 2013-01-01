В новогоднюю ночь Митрополит Владимир совершил литургию

В ночь с 31 декабря на 1 января Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в соборном храме киевского Свято-Пантелеимонова женского монастыря в Феофании.

За богослужением Предстоятель Украинской Православной Церкви вознес молитвы, в которых возблагодарил Господа за Его милости, явленные в 2012 году.

По окончании богослужения Блаженнейший владыка поздравил духовенство и верующих с наступлением нового года и пожелал благословения Божия на будущие свершения.