Официальный сайт Русской Православной Церкви публикует летопись Патриаршего служения в 2012 году.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2012 году совершил 245 богослужений, возглавил 41 епископскую и 21 иерейскую хиротонии, совершил 25 освящений храмов, а также закладных камней в основание будущих церквей.

ЯНВАРЬ

1 января

Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Литургия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Хиротония архимандрита Николая (Погребняка) во епископа Балашихинского, викария Московской епархии

6 января

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).Великая вечерня и Литургия св. Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя

6/7 января

Рождество Христово . Богослужения в Храме Христа Спасителя

. Богослужения в Храме Христа Спасителя Поздравление экипажа Международной космической станции с праздником Рождества Христова

Посещение Научно-практического центра медицинской помощи детям Департамента здравоохранения г. Москвы

8 января

Неделя по Рождестве Христовом и праздник Собора Пресвятой Богородицы. Литургия в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля

Великая вечерня в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя

9 января

Литургия в храме Рождества Христова в Измайлове

Посещение детской Рождественской елки в Государственном Кремлевском дворце

18 января

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Литургия св. Василия Великого и чин великого освящения воды в Преображенской (нижней) церкви Храма Христа Спасителя

19 января

Праздник Святого Богоявления . Литургия в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове

21 января

Встреча с Главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре

Предстоятель возглавил XII ежегодную церемонию вручения премий Международного общественного фонда единства православных народов, прошедшую в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя

22 января

Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении, и день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца. Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор совершили Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя

23 января

Церемония открытия XX Международных Рождественских чтений в Гостином дворе в Москве

Награждение в рамках открытия Чтений лауреатов Всероссийского конкурса работ в области педагогики, работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя»

Братская беседа с Блаженнейшим Митрополитом Чешских земель и Словакии Христофором в Патриаршей резиденции в Чистом переулке

24 января

Братская беседа Предстоятеля Русской Православной Церкви с Блаженнейшим Патриархом Александрийским Феодором в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре

25 января

День памяти мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших. Литургия в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова. Хиротония архимандрита Аристарха (Яцурина) во епископа Николаевского, викария Хабаровской епархии

Встреча с организаторами программы «От Рождества до Воскресения», посвященной памяти новомучеников и исповедников Эллады, Кипра, Малой Азии и Понта, в храме святой мученицы Татианы при МГУ

Посещение презентации издания «Московской духовной академии 325 лет. Юбилейный сборник статей в двух томах», состоявшейся в притворе Татианинского храма

26 января

Встреча с председателем партии «Новая демократия» (Греция) Антонисом Самарасом в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре

28 января

День памяти прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.Литургия в храме прп. Пимена Великого (Живоначальной Троицы) в Новых Воротниках в Москве

29 января

Неделя 33-я по Пятидесятнице. Литургия в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках. Хиротония архимандрита Николая (Ашимова) во епископа Амурского и Чегдомынского

30 января

Совещание архиереев епархий, входящих в состав митрополий, а также клириков, избранных, но еще не рукоположенных во епископов, в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре

ФЕВРАЛЬ

1 февраля

2 февраля

Встреча с Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви в официальной Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре

Торжественный прием по случаю третьей годовщины интронизации Святейшего Патриарха Кирилла в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя

3 февраля

5 февраля

Неделя о мытаре и фарисее, праздник Собора новомучеников и исповедников Российских. Литургия в храме Спаса Преображения на Песках в Москве. Хиротония архимандрита Ефрема (Барбинягры) во епископа Боровичского и Пестовского

6 февраля

Очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви в Храме Христа Спасителя

7 февраля

Встреча с заместителем председателя Правительства России Д.О. Рогозиным в официальной Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре

Торжественная церемония вручения премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) за 2011 год в здании Президиума Российской академии наук

8 февраля

Участие во встрече председателя Правительства РФ В.В. Путина с руководителями традиционных религиозных общин России в Даниловом монастыре

22 февраля

Расширенное заседание Патриаршего совета по культуре в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя

Встреча с министром транспорта Российской Федерации И.Е. Левитиным в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре

23 февраля

Возложение венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены

24 февраля

Встреча с Президентом Киргизской Республики А.Ш. Атамбаевым в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре

Канун праздника Иверской иконы Божией Матери и день памяти святителя Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца. Всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы.

Наречение архимандрита Амвросия (Мунтяну) во епископа Нефтекамского и Белебеевского, архимандрита Луки (Волчкова) во епископа Искитимского и Черепановского, архимандрита Филиппа (Новикова) во епископа Карасукского и Ордынского и архимандрита Феодосия (Чащина) во епископа Каинского и Барабинского

25 февраля

Праздник Иверской иконы Божией Матери и день памяти святителя Алексия, митрополита Московского. Литургия в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы. Хиротония архимандрита Иакова (Тисленко) во епископа Нарьян-Марского

Лития у гробницы приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II в Благовещенском приделе Богоявленского собора

Вручение наград участникам мини-турнира по хоккею с мячом на Красной площади

26 февраля

Неделя сыропустная (Прощеное воскресенье).Великое освящение храма святого великомученика Димитрия Солунского на Благуше в Москве и Литургия в новоосвященном храме. Хиротония архимандрита Амфилохия (Бондаренко) во епископа Усть-Каменогорского

Участие в работе Съезда добровольческого движения Общероссийского народного фронта, прошедшего в международном выставочном центре «Крокус-Экспо» в Москве

Вечерня с чином прощения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя

27 февраля

Понедельник первой седмицы Великого поста. Святейший Владыка молился за уставным богослужением в домовом храме Патриаршей резиденции

Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя

28 февраля

Вторник первой седмицы Великого поста. Святейший Патриарх Кирилл молился за уставным богослужением в московском Зачатьевском ставропигиальном монастыре

Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в храме Покрова Божией Матери в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы

29 февраля

Среда первой седмицы Великого поста. Предстоятель молился за великопостной утреней, часами и изобразительными в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Затем Святейший Патриарх совершил вечерню и первую в 2012 году Литургию Преждеосвященных Даров

Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в соборном храме Сретенского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы. Чин поставления архимандрита Тихона (Шевкунова) во игумена Сретенского монастыря

МАРТ

1 марта

Четверг первой седмицы Великого поста. Предстоятель Русской Церкви молился за чередой уставных богослужений в Казанском храме Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря г. Москвы

Чин освящения закладного камня в основание строящегося храма в честь святителя Ермогена в районе Крылатское Западного административного округа г. Москвы

Повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры

2 марта

Пятница первой седмицы Великого поста. Литургия Преждеосвященных Даров в Троице-Сергиевой лавре

Канун дня памяти священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России. Полиелейная утреня в храме Воскресения Словущего Покровского ставропигиального женского монастыря г. Москвы

3 марта

День памяти священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца. Литургия Иоанна Златоуста в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля

Церемония закладки памятника святителю Ермогену в Александровском саду у стен Московского Кремля

Канун недели 1-й Великого поста, Торжества Православия. Всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя

4 марта

Участие в выборах Президента России

Неделя 1-я Великого поста, Торжества Православия. Литургия святителя Василия Великого и чин Торжества Православия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Хиротония архимандрита Амвросия (Мунтяну) во епископа Нефтекамского и Белебеевского

Участие в приеме по случаю праздника Торжества Православия в Трапезных палатах Храма Христа Спасителя

10 марта

Литургия в Гефсиманском Черниговском скиту Троице-Сергиевой лавры. Хиротония архимандрита Луки (Волчкова) во епископа Искитимского

Канун недели 2-й Великого поста. Всенощное бдение в Стефано-Махрищском ставропигиальном монастыре

11 марта

Неделя 2-я Великого поста, день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского. Литургия в Покровском ставропигиальном женском монастыре монастыре в Хотьково. Хиротония архимандрита Филиппа (Новикова) во епископа Карасукского

13 марта

Встреча с губернатором Псковской области А.А. Турчаком в Патриаршей резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре

Встреча с руководством Внешэкономбанка в Свято-Даниловом монастыре

14 марта

Среда 3-й седмицы Великого поста. Литургия Преждеосвященных Даров в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя

Участие в презентации «Тайна покаяния. Великопостные проповеди (2001-2011)», прошедшей в Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя

Участие в праздновании Дня православной книги в Храме Христа Спасителя

Рабочая встреча с мэром Москвы С.С. Собяниным в Патриарших покоях кафедрального соборного Храма Христа Спасителя

Встреча с членами делегации Иерусалимского Патриархата в Патриарших покоях кафедрального соборного Храма Христа Спасителя

15 марта

Первое в 2012 году заседание Священного Синода в Синодальном зале официальной Патриаршей и Синодальной резиденции в московском Даниловом ставропигиальном монастыре

16 марта

Наречение архимандрита Сергия (Иванникова) во епископа Каменского и Алапаевского в храме Всех святых, в земле Российской просиявших, в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре

Второй день заседания Священного Синода Русской Православной Церкви

17 марта

Суббота третьей седмицы Великого поста, день памяти благоверного князя Даниила Московского. Литургия в Троицком соборе Свято-Данилова ставропигиального мужского монастыря. Хиротония архимандрита Феодосия (Чащина) во епископа Каинского

Канун недели 3-й Великого поста, Крестопоклонной. Всенощное бдение с чином выноса Честного и Животворящего Креста Господня в Храме Христа Спасителя.

18 марта

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Литургия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Хиротония архимандрита Сергия (Иванникова) во епископа Каменского и Алапаевского. Возведение в сан митрополита архиепископа Самарского и Сызранского Сергия и архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия. Возведение в сан архимандрита игуменов Августина (Анисимова), Варнавы (Баранова), Никифора (Хотеева), Елисея (Фомкина), Алексия (Антипова)

21 марта

Второе заседание Попечительского совета Фонда «Поддержки строительства храмов г. Москвы» в Красном зале трапезных палат Храма Христа Спасителя

22 марта

Встреча с руководителями печатных СМИ и информагентств России в Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре

Предстоятель принял губернатора Ставропольского края В.В. Гаевского в Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре

23 марта

Встреча с делегацией Республики Казахстан в Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом ставропигиальном монастыре

Третье заседание Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви в Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре

Наречение архимандрита Филарета (Гусева) во епископа Канского и архимандрита Алексия (Антипова) во епископа Бузулукского в храме Всех святых, в земле Российской просиявших, в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре

24 марта

Суббота 4-й седмицы Великого поста. Литургия в храме в честь Положения честной Ризы Господней на Донской улице в Москве. Хиротония архимандрита Филарета (Гусева) во епископа Канского и Богучанского

25 марта

Неделя 4-я Великого поста, день памяти преподобного Иоанна Лествичника, святителя Григория Двоеслова, папы Римского, и преподобного Симеона Нового Богослова. Литургия в храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках в Москве. Хиротония архимандрита Алексия (Антипова) во епископа Бузулукского и Сорочинского

27 марта

Освящение закладного камня на месте строительства храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского в районе Нагатинский Затон на юге Москвы

28 марта

Участие в круглом столе «Духовность. Нравственность. Закон» в Московском университете МВД России

Канун четверга 5-й седмицы Великого поста. Утреня с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского и жития прп. Марии Египетской в Храме Христа Спасителя

29 марта

Наречение архимандрита Елисея (Фомкина) во епископа Урюпинского, архимандрита Никифора (Хотеева) во епископа Отрадненского, архимандрита Августина (Анисимова) во епископа Городецкого и архимандрита Варнавы (Баранова) во епископа Выксунского в крестовом храме Владимирской иконы Божией Матери в Патриаршей резиденции в Чистом переулке

Встреча с президентом Всемирного баптистского альянса пастором Джоном Аптоном, президентом Европейской баптистской федерации пастором Хансом Гудерианом и представителями Евроазиатской федерации союзов евангельских христиан-баптистов в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке

30 марта

Канун субботы 5-й седмицы Великого Поста — праздника Похвалы Божией Матери. Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородице в Богоявленском кафедральном соборе в Москве

Святейший Владыка принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Российской Федерации Майкла Макфола в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке

31 марта

Суббота 5-й седмицы Великого поста — праздник Похвалы Пресвятой Богородицы. Литургия в храме Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском в Москве. Хиротония архимандрита Елисея (Фомкина) во епископа Урюпинского и Новоаннинского

АПРЕЛЬ

1 апреля

Неделя 5-я Великого поста, день памяти преподобной Марии Египетской. Чин великого освящения храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе в Москве. Литургия. Хиротония архимандрита Никифора (Хотеева) во епископа Отрадненского

3 апреля

Очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя

Встреча с Президентом Приднестровья Е.В. Шевчуком в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре

4 апреля

Предстоятель принял главу Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезова и главу Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова в резиденции в Даниловом монастыре

Беседа с губернатором Курской области А.Н. Михайловым в Даниловом монастыре

Встреча с президентом ОАО «РЖД» В.И. Якуниным в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре

Встреча с первым заместителем председателя Правительства Республики Сербии, министром внутренних дел страны Ивицей Дачичем в Даниловом монастыре

6 апреля

Освящение закладного камня на месте строительства храма Всемилостивого Спаса на северо-западе Москвы

Церемония подписания соглашения между уполномоченным при Президенте России по правам ребенка и Синодальным отделом по церковной благотворительности

Первое заседание Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя

Канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Предстоятель удостоил богослужебных наград ряд клириков г. Москвы

7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы и Лазарева суббота.Литургия в Благовещенском соборе Московского Кремля

Молебен у раки с мощами святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря

Встреча с атаманами казачьих объединений России

Канун праздника Входа Господня в Иерусалим. Всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Предстоятель Русской Православной Церкви удостоил богослужебных наград ряд клириков г. Москвы.

8 апреля

Неделя 6-я Великого поста, ваий, праздник Входа Господня в Иерусалим. Литургия в Храме Христа Спасителя . Хиротония архимандрита Августина (Анисимова) во епископа Городецкого. Изнесение ковчега с частицей Ризы Господней и Гвоздем от Креста Господня из алтаря Храма Христа Спасителя

9 апреля

Понедельник Страстной седмицы. Литургия Преждеосвященных Даров в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря. Молебен на начало чина мироварения

Канун Великого вторника. Утреня в Иоанно-Предтеченском ставропигиальном монастыре

10 апреля

Вторник Страстной седмицы. Литургия Преждеосвященных Даров в храме прп. Сергия Радонежского в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы. На малом входе ряд клириков г. Москвы был удостоен богослужебных наград.

11 апреля

Среда Страстной седмицы. Литургия Преждеосвященных Даров в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. На малом входе за усердное служение Церкви Божией и в связи с приближающимся праздником Святой Пасхи Предстоятель удостоил ряд клириков г. Москвы богослужебных наград

Утреня Великого четверга в Спасском соборе Заиконоспасского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы

12 апреля

Великий четверг. Литургия свт. Василия Великого и чин освящения мира в Храме Христа Спасителя

Утреня Великого пятка с чтением 12-и Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя

13 апреля

Великая пятница.Вечерня с выносом Плащаницы Спасителя в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя

Канун субботы Страстной седмицы . Утреня с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа в Храме Христа Спасителя

14 апреля

Великая суббота.Вечерня с чтением 15 паримий и Литургия свт. Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя

Посещение ряда московских храмов

15 апреля

ПАСХА ХРИСТОВА . В ночь с 14 на 15 апреля в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх совершил Пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста

В ночь с 14 на 15 апреля в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх совершил Пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста Посещение Центра социальной адаптации «Филимонки» при Психоневрологическом интернате № 5

Пасхальная великая вечерня в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя

Поздравление экипажа Международной космической станции с праздником Пасхи

16 апреля

Понедельник Светлой седмицы.Литургия в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля

18 апреля

Прибытие в Санкт-Петербург. Посещение Свято-Иоанновского ставропигиального женского монастыря на Карповке

19 апреля

Четверг Светлой седмицы. Чин малого освящения Кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца. Литургия. Вручение Патриарших наград во внимание к вкладу в дело восстановления Кронштадтского Никольского Морского собора

20 апреля

Пятница Светлой седмицы, день праздника иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Литургия в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры и водосвятный молебен. На малом входе за усердное служение Церкви Божией и к празднику Святой Пасхи Святейший Патриарх Кирилл удостоил ряд насельников и клириков ставропигиальных мужских монастырей богослужебных наград

22 апреля

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Литургия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Хиротония архимандрита Варнавы (Баранова) во епископа Выксунского и Павловского

Молебное пение в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени на северной паперти кафедрального Храма Христа Спасителя

23 апреля

Чин наречения архимандрита Нила (Сычева) во епископа Муромского, викария Владимирской епархии, архимандрита Мстислава (Дячины) во епископа Лодейнопольского, викария Санкт-Петербургской епархии, архимандрита Никиты (Ананьева) во епископа Людиновского, викария Калужской епархии в храме Всех святых, в земле Российской просиявших, Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре

24 апреля

Вторник 2-й седмицы по Пасхе, день Радоницы. Литургия и пасхальное поминовение усопших в Архангельском соборе Московского Кремля

27 апреля

Начало официального визита в пределы Болгарского Патриархата

По прибытии в Софию Святейший Владыка выступил с заявлением в связи с произошедшей в украинском городе Днепропетровске серией взрывов

Встреча со Святейшим Патриархом Болгарским Максимом и членами Священного Синода в резиденции Синода Болгарской Православной Церкви

28 апреля

Встреча с Президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым в резиденции главы государства в Софии

Встреча с Председателем Народного Собрания Болгарии Ц. Цачевой в здании болгарского парламента

Встреча с Премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в Совете министров страны

Возложение венков к памятникам русским воинам — освободителям Болгарии в г. Пловдиве

Посещение кафедрального собора г. Пловдива

29 апреля

Неделя святых жен-мироносиц. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Святейший Патриарх Болгарский Максим совершили Литургию в Патриаршем Александро-Невском кафедральном соборе Софии

Возложение венка к памятнику царю-освободителю — Российскому императору Александру II в Софии

Встреча с соотечественниками на подворье Русской Православной Церкви в Софии

Участие в торжественном приеме , организованном Священным Синодом Болгарской Православной Церкви по случаю визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Болгарию

Его Святейшеству был присвоена докторская степень Софийского университета культурного наследия

Презентация книг Предстоятеля Русской Православной Церкви «Слово пастыря» и «Свобода и ответственность», изданных на болгарском языке

Завершение первого официального визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Болгарию

МАЙ

2 мая

День 60-летия преставления блаженной Матроны Московской и годовщина ее канонизации. Литургия в Покровском монастыре г. Москвы. Хиротония архимандрита Нила (Сычева) во епископа Муромского

3 мая

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Министерством культуры РФ в Красном зале Храма Христа Спасителя

Соборные слушания Всемирного русского народного собора «Патриарх Гермоген, русское духовенство и Церковь в служении Отечеству» в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя

4 мая

Заседание Палаты попечителей Патриаршей литературной премии им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия в Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом ставропигиальном монастыре

6 мая