Диакон Кураев: Церковь восстала против сжигания умерших сирот

Церковь сделала добрый шаг, попросив мэрию Москвы о выделении места для детей-сирот на новом столичном кладбище, а получила порцию интернет-грязи, написал на своей страничке в "ЖЖ" диакон Андрей Кураев.

По его словам, 23 декабря прошлого года было принято постановление епархиального собрания Москвы. "Обратиться к городским властям с ходатайством о содействии в выделении на одном из московских кладбищ специального участка земли для достойного христианского погребения детей-сирот", — говорилось в документе. "И следующему епархиальному собранию Патриарх докладывает, что эта часть постановления была выполнена. Все. Никакого злого умысла. Никакой политики", — пишет Кураев.

"Вопрос и в самом деле нравственно ясен: за сирот заступиться некому. Сирота может быть не годовалым несмышленышем, а, скажем, 14-летним человеком. Он умер. "Органам опеки" проще всего и дешевле всего его останки сжечь. И наплевать на то, что он уже считал себя самостоятельным человеком, и у него могли быть свои религиозные представления и представления о собственном уходе из жизни. Но денег на покупку могилы, как и на покупку квартиры у него не было. Родне он не был нужным живым, тем более он не стал им нужен мертвым. А посему на автомате — в печку его. Вот против этого и восстала Церковь. Что в этом антигуманного? И такая форма помощи вовсе не означает, что Церковь не проявляет иной заботы о сиротах", — считает священнослужитель.

Кураев говорит, что понять возмущенных нетрудно. По его словам, последний месяц любое упоминание о сиротах сводилось к политическому и лицемерному контексту. И в день, когда Путин подписал "закон Димы Яковлева", патриарх говорил о кладбище для сирот. "Это не согласование действий Патриарха и Кремля друг с другом и с западным календарем. Это — совпадение. Случай", — пишет Кураев.

Как сообщалось, сегодня патриарх Кирилл обратился к мэрии Москвы с просьбой о выделении места для детей-сирот на новом столичном кладбище. "Мною было направлено обращение в правительство столицы о выделении на одном из московских кладбищ специального участка для христианского погребения детей-сирот", — заявил глава Русской православной церкви на епархиальном собрании Москвы. По словам патриарха, на открывшемся в октябре этого года года Алабушевском кладбище Москвы выделен участок площадью 0,45 га. В данный момент оформляется необходимая документация и разрабатывается проект благоустройства участка.

Росбалт.RU