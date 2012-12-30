Церковь рекомендует на праздниках наполнить жизнь смыслом

Преддверие Нового года, Рождественский пост и сами дни праздников должны быть временем для размышлений о вечном, подведением итогов и внесением исправлений в свою жизнь. Об этом заявил глава отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.

«Пост – это, конечно же, ограничение в еде, но не только ограничение в еде. Это особое время для жизни со смыслом, это время, в которое нужно посмотреть внимательно в свою душу, увидеть грехи, несовершенства, заблуждения, которые у тебя есть, помолиться, раскаяться в своих грехах», - отметил он.

Суть христианства, сказал протоиерей Чаплин, в том, что Бог стал человеком для того, «чтобы человека возвести до своего уровня, сделать достойным неба». Но это – не автоматическое событие.

«Это непросто, приходится меняться, иногда проходить через искушения и испытания. Любящий Бог ради того, чтобы мы получили настоящее благо вхождения в небо, может по-разному нас воспитывать - через болезни, страдания, бедствия, войны. Он попускает это все ради того, чтобы мы духовно очистились, стали другими и приобрели благо гораздо более важное, чем материальные блага земной жизни», - подчеркнул Всеволод Чаплин.

Говоря о Новом годе, он отметил, что праздник, особенно этот, является «временем смысла», когда человек оценивает, как он прожил год, что сделать в будущем году, как измениться и исправиться. По его словам, христианская традиция побуждает людей «наблюдать времена и сроки, а значит, делать выводы».

«Праздник не должен быть пустым, он не должен превращаться в уход от душевных проблем через худшие примеры консюмеризма. Я сейчас ехал сюда и видел рекламу, меню одного ресторана: «похмельное меню – восточный суп и 50 грамм». Символом не только Рождества, но и Нового года должно быть не похмельное меню, а группа людей, пусть собранных вокруг общего стола и говорящих о чем-то серьезном, важном, о чем-то, что им потом принесет пользу в жизни», - резюмировал священник.

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