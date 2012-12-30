Патриарх Кирилл рассказал о своем служении в 2012 году

28 декабря 2012 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу ежегодного Епархиального собрания города Москвы.

Предстоятель Русской Церкви выступил с докладом, один из разделов которого был посвящен обзору деятельности Его Святейшества в уходящем 2012 году.

Как председатель Священного Синода Патриарх созывал в 2012 году пять заседаний этого органа управления Церковью. К традиционным местам проведения заседаний Священного Синода (Москва, Санкт-Петербург, Киев) добавился Патриарший и Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской Православной Церкви на Юге России, где прошло второе заседание весенне-летней сессии.

Высший Церковный Совет, будучи исполнительным органом Русской Православной Церкви, действующим при Патриархе и Священном Синоде, собирался в этом году 6 раз (с учетом внеочередного заседания 12 октября). Высшим Церковным Советом было, в частности, принято новое Положение о Международных Рождественских образовательных чтениях, а также сделано важное заявление в связи с судебным приговором по делу лиц, осквернивших священное пространство Храма Христа Спасителя.

С 2010 года в Русской Православной Церкви успешно работает Межсоборное присутствие. В 2012 году в профильных комиссиях и рабочих группах Присутствия интенсивно велась подготовка проектов документов к приближающемуся Архиерейскому Собору. Затем состоялось обсуждение этих проектов в епархиях и в Интернете. В ноябре, с учетом поступивших поправок, проекты документов рассмотрела редакционная комиссия под руководством Его Святейшества, а в конце того же месяца под председательством Святейшего Владыки состоялись президиум и пленум Межсоборного присутствия.

Предстоятель Русской Церкви в прошедшем году неоднократно встречался с В.В. Путиным, вступившим весной в должность Президента Российской Федерации, а до этого бывшим председателем Правительства. Особо значимой, по словам Его Святейшества, стала встреча В.В. Путина с руководителями традиционных религиозных общин России в Даниловом монастыре, на которой поднимались насущные вопросы взаимодействия государства и традиционных религий на благо общества.

Также Святейший Патриарх неоднократно встречался с Д.А. Медведевым как в период его работы на посту Президента Российской Федерации, так и после вступления в должность председателя Правительства РФ.

Регулярно проходят встречи Его Святейшества с мэром Первопрестольного града С.С. Собяниным. В духе взаимопонимания решаются насущные вопросы церковной жизни столицы, в том числе связанные с реализацией программы строительства 200 храмов.

Продолжается процесс образования новых епархий, дающий заметный положительный импульс дальнейшему развитию церковной жизни. В 2012 году в России образовано 35 новых епархий; в целях улучшения координации деятельности и управляемости епархий, находящихся в одном субъекте Российской Федерации, создано 17 новых митрополий: Волгоградская, Ярославская, Самарская, Нижегородская, Омская, Татарстанская, Белгородская, Ивановская, Ставропольская, Симбирская, Курская, Челябинская, Пензенская, Кузбасская, Чувашская, Вятская, Тамбовская.

В 2012 году Его Святейшество совершил визиты в Поместные Православные Церкви.

В ходе визита в пределы Болгарской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл совершил богослужения вместе с ее Предстоятелем — ныне покойным Святейшим Патриархом Максимом; посещая Кипрскую Православную Церковь — вместе с Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II.

Посещая Польскую Православную Церковь, Святейший Патриарх Кирилл вместе с ее Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и всей Польши Саввой посетил православные храмы и монастыри страны, совершил ряд богослужений, в том числе на Святой горе Грабарке, встретился с польскими государственными, общественными и религиозными деятелями. Также в ходе визита Предстоятелем Русской Церкви и председателем Польской католической епископской конференции митрополитом Юзефом Михаликом было подписано Совместное послание народам России и Польши.

По приглашению Блаженнейшего Патриарха Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофила III и Священного Синода Иерусалимской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл совершил паломнический визит на Святую Землю. Предстоятель Русской Церкви совершил богослужения и поклонился величайшим христианским святыням в Израиле, Палестине и Иордании, а также встретился с политическим руководством и религиозными деятелями этих стран.

Святейший Владыка в уходящем году также совершил архипастырские визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Японию, а также 16 епархий России.

Во время визита в Японию, приуроченного к 100-й годовщине преставления святого равноапостольного Николая Японского, Святейший Патриарх Кирилл совершил ряд богослужений, встретился с императором Акихито, посетил места, пострадавшие от разрушительного стихийного бедствия.

Предстоятель Русской Церкви побывал в пострадавшем от природного катаклизма городе Крымске Краснодарского края.

В течение года Святейший Патриарх посещал ставропигиальные монастыри как в Москве, так и за ее пределами.

По данным на 28 декабря, Святейший Владыка в 2012 году совершил 244 богослужения, возглавил 41 епископскую и 21 иерейскую хиротонии, совершил 25 освящений храмов, а также закладных камней в основание будущих церквей.

Святейший Патриарх Кирилл в уходящем году принял участие в значимых церковно-общественных и церковно-государственных мероприятиях, в частности, в традиционном праздновании Дня славянской письменности и культуры, в торжествах по случаю 5-летия подписания Акта о каноническом общении, праздновании 200-летия Бородинской битвы, Дня народного единства, 400-летия преодоления Смуты и восстановления российской государственности, в ряде других мероприятий и торжеств.

Знаковым событием стало молитвенное стояние в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени, состоявшееся у Храма Христа Спасителя 22 апреля.

В уходящем году Святейший Патриарх Кирилл также возглавил заседания ряда попечительских советов.

Патриархия.ru