Греческая церковь предлагает раздать свои земли безработным

Предстоятель греческой православной церкви архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним заявил в пятницу журналистам, что церковь планирует предоставить безработным свои земельные наделы, чтобы те могли заниматься сельским хозяйством.



"Для этого нужно, чтобы государство сняло обеспечительные меры с церковной земли", - сказал Иероним, слова которого цитирует агентство церковных новостей Amen.gr.

По словам греческого архиепископа, это его личная инициатива, и он пока не выносил ее на обсуждение синода, который принимает решение большинством голосов.

Греческая церковь считается крупнейшим греческим землевладельцем после государства. Согласно последней переписи имущества конца 1980-х годов, в собственности церкви находилось около 120 тысяч гектаров земли. Однако земля принадлежит 6,5 тысячи юридических лиц, включая епархии, приходы и монастыри. Также около половины от общей территории оспаривает государство, и эту землю нельзя использовать до разрешения имущественных споров, которые тянутся по много десятилетий.

Корреспондент