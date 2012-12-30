Продолжается прием заявок на соискание Патриаршей литературной премии

Издательский Совет Русской Православной Церкви продолжает принимать заявки на соискание Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Как сообщает официальный сайт РПЦ, прием заявок продлится до 1 марта 2013 года.

Патриаршая литературная премия учреждена для поощрения писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и общества, создавших высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу, и не имеет аналогов не только в истории Русской Церкви, но и в практике других Поместных Православных Церквей.

Заполненную заявку установленной формы с прилагающимися документами необходимо передать по адресу Издательского Совета Русской Православной Церкви: 119435, Москва, ул. Погодинская, д. 20, корп. 2 с пометкой «В Совет экспертов Патриаршей литературной премии». Тел./факс: (495) 789-90-45, e-mail: premia@pcroc.ru.

Премия вручается в номинации «За значительный вклад в развитие русской литературы».

Торжественная церемония вручения Премии пройдет в период празднования Дней славянской письменности и культуры.