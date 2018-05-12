В РПЦ подвели итоги 2012 года

Подводя итоги уходящего года, глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион рассказал, какое событие в жизни Церкви он считает одним из главных, рассказал о запланированных на 2013 год поездках патриарха Кирилла, о задачах новой межведомственной рабочей группы по преподаванию теологии в вузах.

Ваше Высокопреосвященство, какое событие в жизни Церкви в 2012 году Вы считаете самым резонансным, значимым и заметным?

Может быть, мой ответ Вас удивит, но я считаю самым значимым событием в жизни Церкви не выступление богохульниц в храме Христа Спасителя и не другие якобы «резонансные» события, о которых столько говорили и писали в СМИ. Думаю, было много событий подлинно исторической значимости, которые были обойдены вниманием прессы.

Одним из них стал состоявшийся в августе 2012 года визит Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Польшу. Историческим он был уже в силу того обстоятельства, что стал первым в истории визитом предстоятеля Русской православной церкви в эту страну. Кроме того, посещая Польшу, Святейший патриарх впервые после своего избрания побывал в стране с преобладающим католическим населением. Понятно поэтому, что встречи с руководством Римско-Католической церкви в Польше имели особое значение.

Центральным событием этих встреч стало подписание 17 августа Святейшим патриархом Кириллом и председателем Польской епископской конференции архиепископом Юзефом Михаликом «Совместного послания народам России и Польши», призывающего к уврачеванию исторической памяти и примирению двух братских народов. Огромное значение этого послания в том, что оно исходит от двух Церквей, на протяжении веков формировавших национальную идентичность и культуру российского и польского народов. В ходе визита обеими сторонами неоднократно подчеркивалось, что без примирения и сближения между Церквами невозможно достичь примирения между народами, познавшими в прошлом взаимное недоверие и вражду. Таким образом, принятие совместного послания — это важный шаг на пути к преодолению политических и межнациональных разногласий и установлению прочного мира.

Этот документ получил единодушное одобрение со стороны польского католического епископата и Священного Синода Русской православной церкви, а также вызвал широкий международный резонанс. Высокую оценку совместному посланию дали Блаженнейший митрополит Варшавский и всей Польши Савва, папа Римский Бенедикт XVI и другие иерархи Римско-Католической церкви.

9 сентября 2012 года совместное послание было зачитано во всех католических храмах Польши. В тот же день оно было оглашено за Божественной литургией, совершенной Святейшим патриархом в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве. Текст послания был распространен церковными средствами массовой информации, а его оглашение в храме Христа Спасителя получило широкое освещение в российских и зарубежных СМИ.

Священный Синод Русской православной церкви на заседании 4 октября отметил особое историческое значение этого события, заложившего основу для диалога и соработничества между народами России и Польши, а также для взаимодействия Русской православной церкви и Римско-Католической церкви в Польше в области защиты традиционных христианских ценностей на европейском континенте.

Расскажите, пожалуйста, о поездках патриарха Кирилла, которые запланированы на 2013 год.

В начале июня патриарх планирует посетить Грецию. Визит в пределы Элладской православной церкви станет ответом на посещение России в 2012 году архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом. В ходе этой поездки предстоятель собирается совершить и паломническое посещение Cвятой горы Афон.

Продолжатся поездки Святейшего патриарха в епархии Русской православной церкви, в том числе расположенные за пределами России, а также в самоуправляемые Церкви в составе Московского патриархата. Многие страны, входящие в его каноническую территорию, предстоятель уже посетил, но после избрания на патриарший престол еще не был, например, в Прибалтике. В конце июня Святейший патриарх намерен посетить Эстонию, где верующие самоуправляемой Эстонской апостольской церкви Московского патриархата давно уже с нетерпением ожидают своего первосвятителя.

По сложившейся уже традиции предстоятель нашей Церкви отметит день памяти святого равноапостольного князя Владимира в Киеве, у колыбели Крещения Руси.

Имеются планы и других поездок, но их даты пока еще подлежат уточнению.

Владыка, Вы неоднократно обращали внимание международного сообщества на проблемы христианского населения в Сирии. Меняется ли ситуация к лучшему? Сколько сегодня в стране христиан?

Христиан в Сирии около десяти процентов: среди них — православные, греко-католики (мелхиты), марониты, сиро-яковиты, армяне, ассирийцы, есть некоторое число протестантов. С началом антиправительственных выступлений в Сирии положение христиан в стране резко ухудшилось. Следует признать, что среди так называемых «борцов за демократические преобразования», получающих финансовую подпитку от стран Запада, немало религиозных экстремистов, которые выступают за полное изгнание христиан с Ближнего Востока. В тех городах и регионах, где радикальные исламисты берут контроль, христиане подвергаются жесточайшим преследованиям и физическому истреблению.

С началом беспорядков участились случаи похищения христиан с целью получения выкупа, как правило, весьма крупного. Происходили нападения на христианские храмы, было убито несколько священников. Христиан изгоняют из своих домов, их принуждают к массовому исходу из тех земель, где они жили на протяжении столетий, им отрезают головы.

И все это происходит при одобрении западных политиков и средств массовой информации. К сожалению, крупнейшие западные СМИ чаще всего выступают на стороне повстанцев, представляя их героями, борющимися с ненавистным тираном, при этом закрывая глаза на гонения, которым подвергаются христиане и другие религиозные меньшинства в Сирии. Русская православная церковь неоднократно заявляла о своей солидарности с гонимыми братьями и сестрами. И она всегда будет возвышать свой голос в их защиту.

На последнем заседании Священного Синода была создана межведомственная рабочая группа по преподаванию теологии в вузах. Вы ее возглавили. В чем основная задача этой рабочей группы и с какой целью она была создана?

Межведомственная координационная группа по преподаванию теологии в вузах была создана решением Священного Синода по итогам состоявшегося 28-29 ноября патриаршего совещания «Теология в вузах: взаимодействие Церкви, государства и общества». В своем выступлении на совещании Святейший патриарх подвел итоги развития теологического образования за последние годы, указал на существующие проблемы и обозначил пути их решения. Предложение по созданию соответствующей межведомственной координационной группы было выдвинуто участниками совещания и вошло в его итоговый документ. Главная ее задача именно координационная. Преподавание теологи у нас имеет разные организационно-правовые формы: это традиционные духовные школы, вновь созданные высшие православные учебные заведения — университеты, институты, а также теологические подразделения государственных вузов — кафедры, отделения, факультеты. Однако содержание преподавание везде одно и то же, и это содержание находится в сфере ответственности Церкви.

Наша задача в том, чтобы обеспечить согласование и взаимную поддержку деятельности всех теологических образовательных структур, наладить обмен опытом, учебными и методическими материалами, возможно, и преподавателями. В конечном счете, это должна быть единая система, о чем говорил на совещании Святейший патриарх. Для создания такой системы необходимо, чтобы к делу поддержания и развития теологического образования подключились епархиальные церковные структуры в тех городах, где существуют учебно-богословские подразделения.

Другое направление деятельности межведомственной координационной группы связано с развитием церковно-государственного и церковно-общественного партнерства в сфере теологического образования. Здесь несколько проблем. Первая — это непроясненность в нашем обществе понятия о светскости государства и светском характере образования, включая вопрос о формах и способах присутствия теологии и религиозной мысли в образовательном пространстве. Мы настаиваем на том, что светскость не означает антирелигиозность, а потому религия может и должна присутствовать в общественном пространстве, отвечая на потребности и запросы многих членов общества. Это касается и системы образования. Однако не все представители государства и общества разделяют это понимание. Необходима открытая и аргументированная общественная дискуссия.

Вторая проблема — это неразвитость нормативной базы. Сейчас и в светских по своему организационно-правовому статусу вузах, и во многих церковных школах преподавание богословия ведется по общему государственному стандарту, что позволяет выпускникам иметь диплом общего образца. В то же время «теология» до сих пор не внесена в номенклатуру специальностей научных работников Российской Федерации, а значит, теологические научные степени государством не признаются, за исключением полученных в некоторых зарубежных вузах. Например, моя докторская степень, полученная в Оксфордском университете, сегодня автоматически признается российским государством, а вот отечественная кандидатская степень по богословию, полученная в Московской духовной академии, не признается. И дипломы других духовных школ не признаются государством, так что, по сути, вся система духовного образования у нас по-прежнему находится в искусственно созданном гетто, несмотря на наличие признанного государством стандарта. Мы должны совместными усилиями двигаться к решению этой проблемы, затрудняющей развитие и богословской науки, и образования.

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