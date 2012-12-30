Северодонецкая епархия УПЦ просит вернуть им бывшего владыку

Духовенство и миряне Северодонецкой епархии обратились с открытым письмом к Священному Синода УПЦ. В нем они просят Митрополита Владимира вернуть на кафедру бывшего архепископа Агапита (Бевцика). Текст обращения опубликовал сайт Религии в Украине.

«Мы, духовенство епархии, свидетельствуем, что еп. Агапит единственный, кто смог централизовать епархию (героически продержался 4 года), заручился поддержкой большинства в этой невероятно тяжелой обстановке. Вы были сами свидетели, что большинство духовенства приехало к Вам ходатайствовать о нем. С последней надеждой и верою в справедливость просим Вас оставить нам нашего архипастыря!»- Говорится в открытом письме.

Священнослужители Северодонецкой епархии УПЦ отмечают, что архиепископ Агапит сделал много полезного для епархии.

«С приходом владыки Агапита, за эти четыре года, благоустроилась и начала духовно процветать жизнь епархии. Северодонецкая епархия превратилась в мощный духовный центр Луганской области. Открыто 14 епархиальных действующих отделов: миссионерский, катехизаторский, молодежный, социального и волонтерского служения, священники епархии постоянно принимают участие в конференциях организуемых синодальными отделами УПЦ и РПЦ. В 2009 г. было открыто духовное училище для мирян, с богословским и регентским факультетами», - отмечают они.

«Высокая нравственность, милосердие, бескорыстность, благочестие, не тщеславен, доступен, безукоризненная порядочность — вот характеристика Божьего архиерея! Уважаемые члены синода, Вы за это его отстранили?», - спрашивают священнослужители в открытом письме.

Архиепископ Агапит (Бевцик) руководил епархией с 2007 по 2012 годы. 20 декабря Синод УПЦ освободил его от управления Северодонецкой епархии и определил Свято-Троицкий Ионинский мужской монастырь г. Киева постоянным местом его пребывания.

Другим решением Синод назначил епископа Васильковского Пантелеимона новым управляющим Северодонецке епархией УПЦ.

РиСУ