Доклад Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании Москвы 28 декабря 2012 г.

28 декабря 2012 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялось ежегодное Епархиальное собрание духовенства города Москвы. С основным докладом выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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