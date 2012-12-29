Доклад Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании Москвы 28 декабря 2012 г.
11:29, 29 декабря 2012Православие
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28 декабря 2012 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялось ежегодное Епархиальное собрание духовенства города Москвы. С основным докладом выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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