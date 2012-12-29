Патриарх Кирилл назвал разговоры о внутреннем расколе в Церкви блефом

В докладе на епархиальном собрании Московской епархии Святейший Патриарх Кирилл проанализировал информационную кампанию против Русской Православной Церкви, сообщает Правмир.

Многим людям минувший год запомнится рядом неоднозначных и даже скандальных событий в политической и общественной жизни нашей страны. К сожалению, некоторые из них не обошли и Церковь.

В последнее время все мы стали свидетелями череды кощунственных актов, инспирированных силами, враждебно настроенными по отношению к Православию. Оппоненты Церкви назвали данные выходки антиклерикальными действиями. Однако те, кто использует подобные слова, подчас не имеют представления о том, что такое клерикализм и антиклерикализм. Речь идет не об антиклерикализме – речь идет о том, что Церковь стала «неудобной» для некоторой части общества, ведь она все громче возвышает свой пастырский голос, чтобы свидетельствовать миру об Истине, что есть правда Божия, а что – ложь. Церковь говорит людям: абсолютный критерий добра и зла – это не человеческие суждения, а закон Господень, данный свыше и начертанный в сердце каждого человека.

Во многих СМИ была развязана настоящая информационная кампания против Православной Церкви. Создавалось впечатление, что антицерковные силы как бы тестируют наш народ на готовность защищать самое дорогое, на готовность защищать свою веру.

И на этот тест люди ответили многообразным и активным выражением своей позиции: социологические службы зарегистрировали, что абсолютное большинство россиян относятся к произошедшему как к кощунству[1]. Люди сохраняют высокое доверие к Церкви и готовы защищать свои духовные идеалы и святыни.

Отрадно, что у верующих людей возникло естественное желание защитить свои святыни. Именно поэтому 22 апреля сего года, в неделю 2-ю по Пасхе, когда Церковь празднует память святого апостола Фомы, на молебное пение и стояние в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени собрались многочисленные верующие. По уточненным данным ГУВД столицы, более 65 тысяч человек из Москвы, Подмосковья и других регионов России пришли в этот день к главному храму страны. Многие государственные и общественные деятели однозначно осудили факты кощунственных действий.

Организаторы провокаций просчитались и не смогли достичь поставленных целей. Причина этого состоит, прежде всего, в том, что оскорбления задели лично миллионы людей, затронули самые глубинные и светлые чувства, которыми живет человек и благодаря которым его жизнь обретает смысл и ценность.

Более того, выступления антицерковных сил только сплотили православные общины. Абсолютно все разговоры о внутреннем расколе в Церкви, об отходе от нее верующих оказались блефом, идеологической мифологемой, не подтверждаемой фактами. Показательно, что нам неизвестно ни одного достоверного случая ухода из Церкви ее чад в результате развязанной антицерковной кампании. А заявления неких лиц, якобы потерявших доверие к Церкви, еще раз свидетельствуют о том, что эти люди по образу жизни и по содержанию своей веры никогда к Церкви и не принадлежали.

Произошедшее должно стать уроком для вдохновителей и организаторов антиправославных действий. Для каждого, хоть сколько-нибудь знакомого с историей христианства, вполне очевидна непреложная, утверждаемая веками истина: любые нападки и притеснения только укрепляют Церковь. В эпоху древних гонений на христианство этот тезис был ярко и метко сформулирован следующим образом: «Кровь мучеников есть семя Церкви».

Однако это не должно подвигать нас к триумфализму. Следует помнить о происшедшем, храня в неизменности переданную нам от отцов веру и продолжая свидетельствовать Евангелие Христово со всяким дерзновением (см. Деян. 28, 31).

Хотел бы отметить усилия православных общественных организаций, включая молодежные, представителей православной интеллигенции, которые, проводя мирные акции или делая заявления в поддержку Церкви, стараются смело отвечать на вызовы, бросаемые нам недоброжелателями. Деятельность православных общественных организаций в настоящее время становится все более заметной, в их ряды активно вступают новые члены. Полагаю, что данную работу необходимо и дальше развивать. При этом еще раз подчеркиваю: защита святынь в православном понимании исключает ненависть к оппонентам, но, напротив, предполагает действия, исполненные спокойствия и достоинства.

Отрадно, что представителями православной общественности регулярно ведется активная просветительская работа на различных форумах, круглых столах и в Интернете. Нашим ответом на складывающуюся ситуацию должны стать миссионерские усилия, а также собственный пример праведной жизни во Христе. Только так можно преодолеть то отчуждение, которое искусственно пытаются создать между Церковью и маловоцерковленной частью наших сограждан или неверующими людьми

[1] По результатам инициативного всероссийского опроса ВЦИОМ, проведенного в сентябре 2012 года, 82% россиян негативно оценивают факты вандализма, порчи церковного имущества и оскорбления чувств верующих (http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113085).

