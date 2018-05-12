"Фамильные встречи" раскрыли почаевским семинаристам секреты счастливого брака

Православный семейный журнал «Фамилия» провел в Почаевской духовной семинарии творческий диалог «Фамильные встречи».

Журнал «Фамилия» посетил Почаевскую лавру по приглашению митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия.

Организаторы считают проведение такого творческого диалога в семинарии особенно важным. Ведь участники встречи – будущие священники и пастыри. Совсем скоро большинство из них примут священный сан. Популяризация семейных ценностей, разговор об ответственности человека за свой выбор, за близких и свою бессмертную душу – станут главными темами пастырских бесед.

Для организаторов «Фамильных встреч» была организована экскурсия по лавре.

Журнал «Фамилия» - один из культурно-просветительских проектов Свято-Троицкого Ионинского монастыря.

«Кризис семьи касается не только мирян, но и священников. Неумение строить свою малую Церковь порождает необратимые жизненные драмы».

"ХРИСТИАНСКАЯ ВЕРА - ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ СЕМЬИ"

Преподаватель Киевской духовной академии и Киевской духовной семинарии, кандидат филологических наук и богословия, протоиерей Олег Кожушный

Отец Олег считает, что «современное общество утратило духовные ориентиры - детей воспитывают на “общечеловеческих ценностях” и на невменяемом стремлении доказать всему миру, что ты "лучший". Как результат, имеем общество самовлюбленных эгоистов». С сожалением священник констатировал, что "в наше время разводы случаются не только в светских семьях, но и в среде духовенства".

«Фамильные встречи» вызвали живой отклик.

«Если мы называем себя христианами, самое главное дня нас - сберечь свою семью. Может быть, нам придется творчески переосмыслить модель семейного института, которую создали для нас благочестивые предки. Чем-чем, а умением создать крепкую семью они могли похвалиться», - отметил отец Олег.

Встреча проходила в храме духовной семинарии в честь преподобных Иова и Амфилохия Почаевских.

«На чем была построена украинская патриархальная семья, которая еще в начале XX столетия кормила хлебом пол-Европы? Идеологическим стержнем украинской семьи была христианская вера», - подчеркнул Олег Кожушный.





"Женщина для семьи - "молитвеница-берегиня".

Он напомнил, что домашняя и церковная молитва, Таинства Святой Церкви и ее уставы были для людей “хлебом насущным”. В подтверждение этого он привел пословицу: “Без Бога ні до порога” и привел пример, что Большой Требник содержит множество молитв на освящение быта.

«Духовным руководителем христианской общины всегда был священник, которого раньше не назначали из епархиального управления, а выбирал верующий народ. Такого священника люди называли отцом, батюшкой. Мужчины старались следовать его духовному примеру. Образцом благочестивой жизни во имя Церкви и семьи была его супруга - матушка. Вся христианская община представляла собой единую духовную семью и была образцом, который полагался в основу для построения собственной семьи», - рассказал отец Олег.

"Мужчина в семье был «домашним священником»"

Он обратил внимание, что мужчина в семье был духовным главой семьи, «домашним священником»: благословлял стол, окроплял дом святой водой, возглавлял домашнюю молитву, принимал окончательное решение в делах....

В свою очередь, женщина, которая во время венчания держит образ Пресвятой Богородицы, для семьи та "молитвеница-берегиня", сердце, вокруг которого сплачивается семья. Это образ Церкви, воспетый в Писании. Именно такую жену муж любит, “как свою плоть”, именно такую мать беспредельно любят ее дети, обращаясь к ней: «Мама, Вы...»

Протоиерей Олег Кожушный подарил Почаевской семинарии свои авторские книги.

Свое обращение к молодежи священник завершил словами Священного Писания: “Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте суровы к ним. Дети, слушайтесь родителей во всем, так как это благоугодно Господу” (Кол. 3:18-21).

Клирик Свято-Троицкого Ионинского монастыря, иерей Григорий Крыжановский

"СЧАСТЬЕ - КОГДА ВЫ ОСУЩЕСТВИТЕ О СЕБЕ ЗАМЫСЕЛ БОЖИЙ"

«Я постараюсь выбить у вас землю из-под ног», – честно предупредил отец Григорий, начиная диалог о семье.

«Христос говорит нам: «Я пришел от Отца». Он говорит нам терминами семьи. Господь открыл для нас имена Святой Троицы: Отец, Сын и Святой Дух. Бог есть Троица – это непостижимое откровение. Многие его не поняли. Смотрите, сколько есть псевдохристиан, сект и еритиков, утративших полноту Богообщения…

Какую судьбу Христос уготовил собственной матери? Стоять у Распятия, пережить смерть собственного ребенка… В чем смысл человеческой жизни? Бог предупреждает всех о том, что нас ждет: забвение, тление души, смерть духовная – ждет абсолютно всех, кто не захочет быть в семье. Чтобы Отец ему был Бог. А он был ему сыном. Потому что Он говорит: будьте святы как Отец ваш Небесный, другими словами – будьте сынами и дочерьми Богу. И для кого Бог не Отец, тому Церковь не мать.

"Счастье наступит, когда вы будете осуществлять о себе замысел Божий".

Вы все хотите счастья. Счастье наступит, когда вы будете осуществлять о себе замысел Божий. А вы его знаете? Кто-то решил, что это семья: плодитесь и размножайтесь – в этом замысел Божий. Кто-то решил, что это власть, и становится учителем младших классов или председателем колхоза. Будет ли он счастлив? Да, если в этом замысел Божий. И нет – если Господь уготовал ему другое.

"Большое счастье найти себе жену по духу. Брак должен осуществить замысел Богообщения, и тогда и вы, и ваша жена, и ваши родители, и дети будут счастливы".

Смысл человеческой жизни в Богобщении. А Богообщение невозможно без Богопознания. Если вы молитесь Богу, которого не знаете – это иллюзия. Вы не знаете Бога, вы будете требоисполнителями. Если вы думаете стать отцом в семье, не зная, что такое семья – это иллюзия, что вы отец. Вы сможете создать брак, будучи влекомы друг к другу своими гормонами, своими комплексами, своей влюбленностью – псевдолюбовью, иллюзией любви. И что тогда вас ждет? То, что и всех - смерть. Этот брак ждет смерть, разрушение. Поэтому очень важно знать, в чем смысл жизни человеческой. Для этого нужна молитва, чтение Нового Завета, участие в таинствах Причастия - это пути Богопознания. И без этого не создать семьи, без этого не найти любимой. Ту, которую будешь любить ценой своей жизни.

"Смысл человеческой жизни в Богобщении".

Нужно знать, что такое семья, потому что, может, когда-то будут за это убивать или ограничивать нашу свободу. Например, придет другая раса и предложит нам многоженство или свободную любовь. Мы должны укрепиться, мы должны им противостоять, отвечать. Этому нужно учиться.

"Чего ждать от брака? Ждите от него разочарований".

Если у нас иллюзорное представление о человеке – его надо разрушить. Но не бойтесь этого. Отец Небесный никогда не даст осуществиться нежизнеспособному союзу. Я не знаю, какая вам выпала судьба в наше тяжелое время развращенных семейных отношений. Будьте мужественными!".

Главный редактор журнала передала в библиотеку семинарии подборку журналов и новую книгу о преподобном Ионе.

Главный редактор журнала «Фамилия» Наталия Горошкова обратила внимание, что Почаевская лавра и Ионинский монастырь находятся под особым покровительством Богородицы.

«Здесь, на Почаевской горе, Пресвятая Дева в огненном столпе явилась монахам-отшельникам, оставив на скале отпечаток Своей стопы. Свидетельством небесного покрова претворилось и устроение Свято-Троицкого Ионинского монастыря. Несколько раз являлась Божия Матерь преподобному Ионе, основателю и первому настоятелю обители, указывая место, где должен быть построен монастырь и многие в нем спасутся».

За журналами «Фамилия» с автографом главного редактора выстроилась очередь.

Воспитанники Почаевской семинарии подарили гостям музыкально-литературную композицию.

Хор Почаевской духовной семинарии ВИДЕО

"Отче Наш" ВИДЕО

Анна Хрусталева, «УНИАН-Религии».

Фото предоставлены журналом "Фамилия".

Проект «УНИАН-Религии» сердечно благодарит редакцию журнала «Фамилия» за возможность принять участие в поездке в Почаевскую Лавру.

